В воскресенье, 11 мая состоится матч 6-го раунда чемпионской группы греческой Суперлиги между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом». Игра стартует в 20:00 по киевскому времени.

Панатинаикос

За 31 игру в чемпионате «зелено-белые» набрали 59 очков и официально заняли 2-е место, ведь никаких шансов изменить свое турнирное положение команда уже не имеет. Это позволит команде сыграть в квалификации в Лигу чемпионов на следующий сезон. В Лиге конференций этого сезона коллектив вылетел на стадии 1/8 от «Фиорентины», а в Кубке Греции проиграл «Олимпиакосу» по сумме 2-х матчей в четвертьфинале.

Олимпиакос

Команда досрочно стала чемпионом Греции и сейчас имеет 72 очка в активе. В кубке страны коллектив дошел до финала, где уже 17 мая будет играть против «ОФИ Крит», а в Лиге Европы уступил «Буде-Глимту» по сумме двух матчей в 1/8.

Личные встречи

Только в этом году команды встречались 4 раза – 2 игры завершились вничью, а еще у 2 победил «Олимпиакос». В последних 10 очных поединках каждая команда имеет по 2 победы, а еще 6 игр закончились с ничейным счетом после основного времени (в прошлом году в кубке «Панатинаикос» одержал еще победу в серии пенальти).

Интересные факты

«Панатинаикос» не может сохранить ворота сухими уже в течение 8 матчей, последний раз команде это удавалось еще против «Панетоликоса» в начале марта.

«Панатинаикос» забил всего 42 гола за 31 матч в чемпионате – самый плохой результат среди команд чемпионской группы.

В этом сезоне Суперлиги «Олимпиакос» пропустил 22 мяча – лучший результат турнира.

Возможные стартовые составы

Панатинаикос: Драговский – Младенович, Ингасон, Едвай, Вагианнидис – Максимович, Черин – Пельестри, Унахи, Тете – Свидерский

Олимпиакос: Анагностопулос – Онемечи, Пирола, Рецос, Родиней – Стаменич, Эссе – Велде, Мартинш, Шикинью – Эль-Кааби

Прогноз

Матч уже не имеет никакого турнирного значения, поэтому коллективы не будут слишком рисковать. Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.85.

Прогноз Sport.ua Панатинаикос Олимпиакос Пирей Обе забьют 1.85 Сделать ставку

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