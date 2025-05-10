ВИДЕО. Слова Флика и Анчелотти перед матчем Барселона – Реал Мадрид
Матч пройдет 11 мая в 17:15 по Киеву
В воскресенье, 11 мая, состоится матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Реал» Мадрид.
Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне. Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.
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После победы над мадридцами в финале Кубка Испании (3:2) команда Флика имеет шанс окончательно решить судьбу второго титула в свою пользу - «Барселона» опережает главного конкурента на 4 очка за 4 тура до финиша.
Вашему вниманию предматчевые комментарии главных тренеров команд Ханси Флика и Карло Анчелотти.
ВИДЕО. Слова Флика и Анчелотти перед матчем Барселона – Реал Мадрид
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