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  4. ВИДЕО. Слова Флика и Анчелотти перед матчем Барселона – Реал Мадрид
Испания
10 мая 2025, 22:30 |
224
0

ВИДЕО. Слова Флика и Анчелотти перед матчем Барселона – Реал Мадрид

Матч пройдет 11 мая в 17:15 по Киеву

10 мая 2025, 22:30 |
224
0
ВИДЕО. Слова Флика и Анчелотти перед матчем Барселона – Реал Мадрид

В воскресенье, 11 мая, состоится матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне. Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После победы над мадридцами в финале Кубка Испании (3:2) команда Флика имеет шанс окончательно решить судьбу второго титула в свою пользу - «Барселона» опережает главного конкурента на 4 очка за 4 тура до финиша.

Вашему вниманию предматчевые комментарии главных тренеров команд Ханси Флика и Карло Анчелотти.

ВИДЕО. Слова Флика и Анчелотти перед матчем Барселона – Реал Мадрид

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Карло Анчелотти Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Барселона - Реал Ханс-Дитер Флик
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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