Украина. Премьер лига10 мая 2025, 19:50 | Обновлено 10 мая 2025, 20:55
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ВИДЕО. Горин забил в ворота Вереса
Львовский клуб теперь ведет в 2 мяча
10 мая 2025, 19:50 | Обновлено 10 мая 2025, 20:55
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В субботу, 10 мая, проходит матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между «Рухом» и «Вересом».
Встречу принимает «Арена Львов» во Львове. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 79-й минуте гол забил хавбек хозяев Олег Горин.
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