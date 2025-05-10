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Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 19:50 | Обновлено 10 мая 2025, 20:55
98
0

ВИДЕО. Горин забил в ворота Вереса

Львовский клуб теперь ведет в 2 мяча

10 мая 2025, 19:50 | Обновлено 10 мая 2025, 20:55
98
0
ВИДЕО. Горин забил в ворота Вереса
ФК Рух. Олег Горин

В субботу, 10 мая, проходит матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между «Рухом» и «Вересом».

Встречу принимает «Арена Львов» во Львове. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 79-й минуте гол забил хавбек хозяев Олег Горин.

❗️ ВИДЕО. Горин забил в ворота Вереса

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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