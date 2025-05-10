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Бенфика
10.05.2025 20:00 – 63 0 : 1
Спортинг Лиссабон
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Португалия
10 мая 2025, 20:01 | Обновлено 10 мая 2025, 20:02
540
0

Бенфика – Спортинг. Трубин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 10 мая в 20:00

10 мая 2025, 20:01 | Обновлено 10 мая 2025, 20:02
540
0
Бенфика – Спортинг. Трубин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Сегодня, 10 мая, в Лиссабоне состоится центральный матч 33-го тура португальского чемпионата.

На стадионе «Да Луж» «Бенфика» будет принимать «Спортинг». Начало матча запланировано в 20:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе «Бенфики» сегодня выйдет украинский вратарь Анатолий Трубин.

Этот поединок будет решать судьбу чемпионства, у обоих лиссабонских клубов за два тура до завершения чемпионата по 78 очков, но именно у «Спортинга» лучшая разница забитых и пропущенных голов.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Бенфика – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бенфика – Спортинг
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Бенфика Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу смотреть онлайн Анатолий Трубин Бенфика - Спортинг
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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