Матч-жизни для Бенфики. Сыграет ли Трубин в поединке со Спортингом?

Сегодня, 10 мая, в Лиссабоне состоится центральный матч 33-го тура португальского чемпионата.

На стадионе «Да Луж» «Бенфика» будет принимать «Спортинг». Начало матча запланировано в 20:00.

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В стартовом составе «Бенфики» сегодня выйдет украинский вратарь Анатолий Трубин.

Этот поединок будет решать судьбу чемпионства, у обоих лиссабонских клубов за два тура до завершения чемпионата по 78 очков, но именно у «Спортинга» лучшая разница забитых и пропущенных голов.