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  4. Матч-жизни для Бенфики. Сыграет ли Трубин в поединке со Спортингом?
Португалия
10 мая 2025, 19:15 |
776
0

Матч-жизни для Бенфики. Сыграет ли Трубин в поединке со Спортингом?

Поединок начнется в 20:00 по Киеву

10 мая 2025, 19:15 |
776
0
Матч-жизни для Бенфики. Сыграет ли Трубин в поединке со Спортингом?
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Сегодня, 10 мая, в Лиссабоне состоится центральный матч 33-го тура португальского чемпионата.

На стадионе «Да Луж» «Бенфика» будет принимать «Спортинг». Начало матча запланировано в 20:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе «Бенфики» сегодня выйдет украинский вратарь Анатолий Трубин.

Этот поединок будет решать судьбу чемпионства, у обоих лиссабонских клубов за два тура до завершения чемпионата по 78 очков, но именно у «Спортинга» лучшая разница забитых и пропущенных голов.

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Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу Спортинг Лиссабон смотреть онлайн Бенфика - Спортинг
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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