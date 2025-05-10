Флик не выпустит звезду Барселоны против Реала. Он разочаровал с Интером
Роберт Левандовски не сыграет с первых минут
В воскресенье, 11 мая, состоится матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Реал» Мадрид.
Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне. Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.
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Накануне матча наставник каталонцев Ганс-Дитер Флик рассказал, что Роберт Левандовски не выйдет с первых минут.
«Не думаю, что Бальде и Левандовски начнут Эль-Класико в стартовом составе, возможно, они получат минуты во втором тайме», – сказал Флик.
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