Флик не выпустит звезду Барселоны против Реала. Он разочаровал с Интером

В воскресенье, 11 мая, состоится матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне. Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

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Накануне матча наставник каталонцев Ганс-Дитер Флик рассказал, что Роберт Левандовски не выйдет с первых минут.

«Не думаю, что Бальде и Левандовски начнут Эль-Класико в стартовом составе, возможно, они получат минуты во втором тайме», – сказал Флик.