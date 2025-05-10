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  4. Флик не выпустит звезду Барселоны против Реала. Он разочаровал с Интером
Испания
10 мая 2025, 19:36 |
643
0

Флик не выпустит звезду Барселоны против Реала. Он разочаровал с Интером

Роберт Левандовски не сыграет с первых минут

10 мая 2025, 19:36 |
643
0
Флик не выпустит звезду Барселоны против Реала. Он разочаровал с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Ганс-Дитер Флик

В воскресенье, 11 мая, состоится матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне. Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Накануне матча наставник каталонцев Ганс-Дитер Флик рассказал, что Роберт Левандовски не выйдет с первых минут.

«Не думаю, что Бальде и Левандовски начнут Эль-Класико в стартовом составе, возможно, они получат минуты во втором тайме», – сказал Флик.

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Роберт Левандовски Ханс-Дитер Флик Реал Мадрид Барселона Барселона - Реал Алекс Бальде чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олейник Источник: Фабрицио Романо
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