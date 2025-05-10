От Иштояна до Оганесяна: символическая сборная звезд Арарата

С 10 мая 1935 г. ведет свою историю самый популярный футбольный клуб Армении, который мое поколение знает под названием «Арарат». Корректно ли слово «некогда» перед «самый популярный»? Может, и так. Однако, как бы то ни было, в 1970-е ведущий армянский коллектив был незаурядной силой, добывал союзное чемпионство, дважды выигрывал союзный Кубок, взрастил целую плеяду мастеров европейского класса. Помню, среди моих одноклассников бытовало выражение «как гора» для обозначения чего-то очень уж мощного. Уж не футбольный ли «Арарат» послужил тому прототипом?

Остроту об успехе «Арарата», для которого нужны Мунтян, Поркуян и еще 9 киевлян, вероятно, слышали все, кто интересуется футболом уже продолжительное время. А вот о другой хохме, что, мол, для побед армянского коллектива нужны Коваленко, Бондаренко и еще 9 игроков с фамилиями, заканчивающимися на -енко, известно меньше. Однако в каждой шутке... Так или иначе, но и игроки с украинскими фамилиями вписали свои имена в историю «Арарата». Вспоминаем...

Путь к чемпионству начался с… Блохина

Вратарь: Алеша Абрамян (1945–2018)

Чемпион СССР 1973 г. отличался большой надежностью, ведь сыграл на ноль едва ли не полторы сотни матчей в составе «Арарата». В первой половине 1970-х количество сухих матчей чемпионата 5 сезонов подряд выражалось у Абрамяна двузначным числом. А в овеянном легендами сезоне-73 Алеша оставлял свои ворота в неприкосновенности в 14-ти играх из 26-ти, в которых участвовал. Хотя сам тот чемпионат для ереванской команды в целом и для Абрамяна в частности начался с пропущенного от Олега Блохина гола: в первом матче сезона на стадионе «Раздан» уже на 6-й минуте 20-летний форвард киевского «Динамо» эффективно использовал передачу Анатолия Пузача и заставил взгрустнуть 64-тысячную аудиторию. После этого, правда, «Арарат» забил трижды, выиграв, в конце концов, тот матч. Алеша сначала ходил на гимнастику, баскетбол, волейбол, потом, когда переключился на футбол, то был нападающим. И, в конце концов, нашел себя в воротах. Как признавался впоследствии, достичь вершин вратарского искусства ему очень помогли занятия волейболом, отсюда и прыжки, и ловкость, что очень важно для голкипера. Ну, и многим запомнился сейв Абрамяна в финале Кубка СССР-73 против киевлян, когда он среагировал на удар Олега Блохина после выхода один на один.

Против Леонида Буряка, Герда Мюллера и Диего Марадоны

Защитники: Норик Месропян (родился в 1946 г.), Александр Коваленко (1943–2002), Армен Саркисян (родился в 1953 г.), Ашот Хачатрян (родился в 1959 г.)

Слева в защите – 3-й игрок в истории «Арарата» по количеству проведенных матчей Норик Месропян. В сезоне-73 он отметился ассистом в феерической игре против «Спартака», которую армянский клуб выиграл со счетом 3:1. Тот матч запомнился и тем, что в одном из эпизодов горячие армяне, недовольные действиями харьковского арбитра Юрия Сергиенко, оторвали от его формы эмблему арбитра (мол, не достоин носить ее). В конце концов, вернул ее кипер Алеша Абрамян, игра продолжилась, а «Арарат» победил. В уже упоминавшемся кубковом финале-73 Месропян привез пенальти, налетев на Леонида Буряка. Сразу после этого прямо на поле на него накричал Александр Коваленко, а впоследствии люди, узнавая Месропяна на улицах Еревана, говорили: «А, это тот Норик, который привез пенальти...».

В целом, Месропян отличался чистой игрой, ни одной красной карточки за всю карьеру, и желтых – минимум: чтобы перечислить их количество за чуть менее 400 матчей в составе флагмана армянского футбола, хватит пальцев одной руки.

Важным игроком центра обороны был Александр Коваленко. Уроженец Свердловской области, он с 17 лет жил в Армении, товарищи по команде вспоминали, что армянский язык Коваленко выучил мгновенно, сразу перенял и местные традиции, стилистику поведения и общения. Во 2-й половине 1960-х он немало, как для игрока своего амплуа, забивал. Что интересно, специализировался на московских клубах: расписался в те времена в воротах всей пятерки столичных команд. Примечательно и то, что на киевский матч против «Динамо» в 1973 г. (90 000 зрителей посетило ту игру!) Коваленко вывел «Арарат» с капитанской повязкой. А впоследствии на стадионе «Раздан» была установлена памятная табличка: «Первый гол в истории стадиона «Раздан» забил Александр Коваленко». Это случилось в 1971 г. в матче-открытии арены, пострадал алма-атинский «Кайрат».

Другой центрдеф Армен Саркисян больше внимания уделял основным обязанностям, в меньшей степени проявлял свои таланты в креативе. В союзных чемпионатах забил лишь 1 гол: в 1975 г. открыл счет в домашнем матче со «Спартаком». А в чемпионском сезоне-73 Армен стал обладателем приза журнала «Смена» как лучший дебютант. Когда «Арарат» играл дома в Кубке чемпионов против «Баварии», то Саркисян смог сдержать самого Герда Мюллера. Тот после игры в интервью советской прессе высказал кучу комплиментов в адрес Армена. Уже в 1990-е Саркисян некоторое время стоял во главе Федерации футбола Армении.

Справа в защите – представитель более молодого поколения 2-й игрок в истории клуба по количеству проведенных матчей Ашот Хачатрян. Он дебютировал в составе «Арарата» в середине 1970-х, а закончил играть за этот клуб в начале 1990-х. Параллельно получил два высших образования: на филологическом факультете пединститута и экономическое – в институте народного хозяйства. Цепкий, неуступчивый защитник, в свое время он опекал Диего Марадону в финале молодежного чемпионата мира. Собрал, кстати, неплохую коллекцию медалей разного достоинства на юношеских и молодежных мировых и континентальных чемпионатах (сравниться с ним в этом мог разве что украинец Ярослав Думанский). В 1980 г. отметился голом в ворота чемпиона – киевского «Динамо»: все силы вложил в проход от своей штрафной площадки к воротам динамовцев. В сезоне-87 Хачатрян выстрелил тремя дублями: по два раза расписался в воротах ЦСКА, тбилисского «Динамо» и «Спартака». Интересно, что голы грузинам и спартаковцам (дважды – в правый от Рината Дасаева нижний угол) Ашот забивал с пенальти. Все эти матчи – против принципиальных соперников – оказались, в конце концов, победными для армянского клуба. И во всех них Хачатрян выходил на поле с капитанской повязкой. С негативной стороны для Хачатряна и с позитивной для нас запомнились два сокрушительных поражения армянского клуба в матчах против киевского «Динамо» со счетом 0:7. Случились они в отнюдь не самые успешные для динамовцев сезоны: 1984 й 1987. В обоих матчах участвовал Ашот и сыграл крайне неудачно: в первом случае его заменили при счете 0:6, во втором получил предупреждение (кстати, тогда, в 1987-м он был единственным в составе гостей мастером спорта международного класса, другие в лучшем случае были мастерами спорта).

«Самый украинский армянин»

Полузащитники: Сергей Бондаренко (родился в 1948 г.), Николай Казарян (1947–2023), Хорен Оганесян (родился в 1955 г.), Бабкен Меликян (родился в 1960 г.)

Опорника Сергея Бондаренко называли «самым украинским армянином». Именно он, уроженец Сум (в 4-летнем возрасте переехал с семьей в Ереван), является рекордсменом «Арарата» по количеству проведенных матчей. «Без «Арарата» я не представляю своей жизни», – признался Сергей Николаевич спустя годы после окончания игровой карьеры. Примечательно, что оба своих мяча в Кубке СССР Бондаренко забил в ворота бакинского «Нефтчи» (был ли у ереванской команды более принципиальный соперник!). В конце 1970-х иногда Бондаренко выходил на поле с капитанской повязкой. Нередко и забивал, однако, что интересно, ни разу не отметился голом в ранге капитана команды.

От точных ударов левого вингера Николая Казаярна в свое время настрадался швейцарский «Грассхоппер». В ходе 2-матчевого противостояния в Кубке УЕФА Казарян забил в ворота «кузнечиков» 3 гола. В частности, в гостях во время быстрой контратаки Казарян использовал пас Аркадия Андриасяна и, обыграв защитника, не промахнулся, а в домашнем матче оба гола Николай провел ударами головой.

Хорен Оганесян – главная звезда «Арарата» второй половины 1970-х – первой половины 1980-х. Атакующий полузащитник с изысканной техникой умел взять на себя ответственность, приняв нестандартное решение на поле, загнать оппонентов в тупик непонимания. Часто результатом нешаблонных действий Оганесяна становились забитые голы, количество которых в его карьере уверенно зашло на вторую сотню. Имел определенное отношение к завоеванию ереванцами союзного Кубка в 1975-м: выходил на поле в матчах ранних этапов, в том числе и в упорном поединке со львовскими «Карпатами», который армяне выиграли лишь в длительной серии пенальти. На финал против «Зари» Оганесян был заявлен, но на поле так и не вышел. В том же 1975-м Хорен отметился дублем в памятном матче Кубка кубков против кипрского «Анортосиса», который «Арарат» выиграл с рекордным счетом 9:0. В 1980 г., будучи капитаном команды, отметился голом (точный и мощный удар издали) и ассистом в домашнем матче против «Динамо», а несколько дней спустя забил и «Карпатам». Правда, уже был без капитанской повязки, а львовяне, в отличие от киевлян, сломили сопротивление армянской команды – 3:1.

Сопоставимое с Оганесяном количество матчей в составе «Арарата» сыграл Бабкен Меликян. Забивал он меньше Хорена Георгиевича, играл также чаще под нападающими, но иногда и на правом фланге. Среди памятных голевых достижений Бабкена Людвиговича – гол «Спартаку» в чемпионском для красно-белых сезоне-79 (ереванцы дома, кстати, выиграли – 2:0). В 1980 г. два матча подряд он доставлял неприятности украинским клубам: сначала на счету Меликяна гол в выездном матче против «Черноморца», а в дальнейшем – дубль в Донецке. В 1982-м Меликян принял одноголевое участие в разгроме одесской команды (6:1) в Ереване. Сезон-83 ереванцы начали с домашней победы над киевским «Динамо» – 2:1. А отличались голами как раз Оганесян и Меликян. Примечательно, что в чемпионате-83 Бабкен забивал немного, но исключительно украинским командам: помимо киевлян, пострадали еще «Металлист» и «Черноморец» (тогда, к слову, очень хороший гол получился у Оганесяна: после фланговой подачи Назара Петросяна) лидер «Арарата» точно пробил слету левой.

5-й – пяткой!

Нападающие: Левон Иштоян (родился в 1947 г.), Эдуард Маркаров (родился в 1942 г.)

«Иштояна видит, может вот так потрогать…», – говорил герой Фрунзика Мкртчяна в культовом фильме «Мимино», подчеркивая статусность женщины. Говорят, что в сценарии того не было, это – импровизация самого актера. Лучшим своим матчем Левон Арутюнович вполне справедливо считает финал Кубка-73 против киевлян. Его дубль (сначала оказался самым проворным у ворот «Динамо» и с линии вратарской не промахнулся, а в дополнительное время точно пробил левой уже с линии штрафной) перевернул игру с ног на голову. И «Арарат», в итоге, завоевал свой первый союзный Кубок.

А точный удар Эдуарда Маркарова в ворота «Зари» в 1975 г. принес «Арарату» второй союзный Кубок. И снова армянская команда добыла волевую победу в финале над украинским клубом. Отмечу, что на заключительных стадиях Кубка СССР 1973 г. ереванцы преодолевали сопротивление именно украинских коллективов. В четвертьфинале голы Иштояна и Маркарова обеспечили победу над «Зарей», а в полуфинале голы Маркарова принесли минимальные победы над «Днепром» дома и на выезде. Были ли игры против клуба из закрытого для иностранцев украинского города с заранее определенным результатом – другой вопрос. В матче-скудетто 1973 г. против «Зенита» Маркаров забил дважды: сначала головой после подачи Назара Петросяна, а в дальнейшем – победный гол – левой ногой, лучше всех сориентировавшись в штрафной. По окончании того матча стадион «Раздан» запылал множеством факелов (помню, в одном из армянских художественных фильмов говорилось о бабушке, подчеркнули почтенный возраст которой именно упоминанием о ее участии в факельном шествии по случаю чемпионства «Арарата» в 1973-м). Ну, и как забыть целых 5 голов Маркарова в уже упоминавшемся матче против «Анортосиса» в Кубке кубков! Ни один советский бомбардир не мог похвастать такой результативностью в одном матче еврокубков! Особенно эффектным получился 5-й по счету гол Эдуарда Артемовича – пяткой.

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О настоящем «Арарате» в символической сборной всех времен что и говорить: клуб с легендарным названием отнюдь не является законодателем футбольной моды даже в Армении. Средняя посещаемость домашних матчей «Арарата» в более чем 56 000 зрителей в чемпионском 1973 г. резко контрастирует с менее чем тысячными показателями текущего века. Нынешний «Арарат» разжился прозвищем «белые орлы», но полет у них невысок, от прежних вершин – далековато.

Матчи мундиаля-2018, проходившего на болотах, смотрел на большом экране в холле египетской гостиницы в многочисленной многонациональной компании. Среди туристического болельщицкого пестроцветия выделялись армяне: отец лет 35-ти и сын – ученик младших классов. Представитель более старшего поколения болел за россию, а его потомок – против россии. Еще подумалось: может, и будет будущее у армянского футбола (и не только у него), коль скоро дети столь правильно все понимают…

Алексей РЫЖКОВ