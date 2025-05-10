Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. От Иштояна до Оганесяна: символическая сборная звезд Арарата
Другие новости
10 мая 2025, 19:07 |
365
1

От Иштояна до Оганесяна: символическая сборная звезд Арарата

К 90-летию знакового армянского клуба блогер Sport.ua вспоминает его самых выдающихся игроков

10 мая 2025, 19:07 |
365
1
От Иштояна до Оганесяна: символическая сборная звезд Арарата

С 10 мая 1935 г. ведет свою историю самый популярный футбольный клуб Армении, который мое поколение знает под названием «Арарат». Корректно ли слово «некогда» перед «самый популярный»? Может, и так. Однако, как бы то ни было, в 1970-е ведущий армянский коллектив был незаурядной силой, добывал союзное чемпионство, дважды выигрывал союзный Кубок, взрастил целую плеяду мастеров европейского класса. Помню, среди моих одноклассников бытовало выражение «как гора» для обозначения чего-то очень уж мощного. Уж не футбольный ли «Арарат» послужил тому прототипом?

Остроту об успехе «Арарата», для которого нужны Мунтян, Поркуян и еще 9 киевлян, вероятно, слышали все, кто интересуется футболом уже продолжительное время. А вот о другой хохме, что, мол, для побед армянского коллектива нужны Коваленко, Бондаренко и еще 9 игроков с фамилиями, заканчивающимися на -енко, известно меньше. Однако в каждой шутке... Так или иначе, но и игроки с украинскими фамилиями вписали свои имена в историю «Арарата». Вспоминаем...

Путь к чемпионству начался с… Блохина

Вратарь: Алеша Абрамян (1945–2018)

Чемпион СССР 1973 г. отличался большой надежностью, ведь сыграл на ноль едва ли не полторы сотни матчей в составе «Арарата». В первой половине 1970-х количество сухих матчей чемпионата 5 сезонов подряд выражалось у Абрамяна двузначным числом. А в овеянном легендами сезоне-73 Алеша оставлял свои ворота в неприкосновенности в 14-ти играх из 26-ти, в которых участвовал. Хотя сам тот чемпионат для ереванской команды в целом и для Абрамяна в частности начался с пропущенного от Олега Блохина гола: в первом матче сезона на стадионе «Раздан» уже на 6-й минуте 20-летний форвард киевского «Динамо» эффективно использовал передачу Анатолия Пузача и заставил взгрустнуть 64-тысячную аудиторию. После этого, правда, «Арарат» забил трижды, выиграв, в конце концов, тот матч. Алеша сначала ходил на гимнастику, баскетбол, волейбол, потом, когда переключился на футбол, то был нападающим. И, в конце концов, нашел себя в воротах. Как признавался впоследствии, достичь вершин вратарского искусства ему очень помогли занятия волейболом, отсюда и прыжки, и ловкость, что очень важно для голкипера. Ну, и многим запомнился сейв Абрамяна в финале Кубка СССР-73 против киевлян, когда он среагировал на удар Олега Блохина после выхода один на один.

Против Леонида Буряка, Герда Мюллера и Диего Марадоны

Защитники: Норик Месропян (родился в 1946 г.), Александр Коваленко (1943–2002), Армен Саркисян (родился в 1953 г.), Ашот Хачатрян (родился в 1959 г.)

Слева в защите – 3-й игрок в истории «Арарата» по количеству проведенных матчей Норик Месропян. В сезоне-73 он отметился ассистом в феерической игре против «Спартака», которую армянский клуб выиграл со счетом 3:1. Тот матч запомнился и тем, что в одном из эпизодов горячие армяне, недовольные действиями харьковского арбитра Юрия Сергиенко, оторвали от его формы эмблему арбитра (мол, не достоин носить ее). В конце концов, вернул ее кипер Алеша Абрамян, игра продолжилась, а «Арарат» победил. В уже упоминавшемся кубковом финале-73 Месропян привез пенальти, налетев на Леонида Буряка. Сразу после этого прямо на поле на него накричал Александр Коваленко, а впоследствии люди, узнавая Месропяна на улицах Еревана, говорили: «А, это тот Норик, который привез пенальти...».

В целом, Месропян отличался чистой игрой, ни одной красной карточки за всю карьеру, и желтых – минимум: чтобы перечислить их количество за чуть менее 400 матчей в составе флагмана армянского футбола, хватит пальцев одной руки.

Важным игроком центра обороны был Александр Коваленко. Уроженец Свердловской области, он с 17 лет жил в Армении, товарищи по команде вспоминали, что армянский язык Коваленко выучил мгновенно, сразу перенял и местные традиции, стилистику поведения и общения. Во 2-й половине 1960-х он немало, как для игрока своего амплуа, забивал. Что интересно, специализировался на московских клубах: расписался в те времена в воротах всей пятерки столичных команд. Примечательно и то, что на киевский матч против «Динамо» в 1973 г. (90 000 зрителей посетило ту игру!) Коваленко вывел «Арарат» с капитанской повязкой. А впоследствии на стадионе «Раздан» была установлена памятная табличка: «Первый гол в истории стадиона «Раздан» забил Александр Коваленко». Это случилось в 1971 г. в матче-открытии арены, пострадал алма-атинский «Кайрат».
Другой центрдеф Армен Саркисян больше внимания уделял основным обязанностям, в меньшей степени проявлял свои таланты в креативе. В союзных чемпионатах забил лишь 1 гол: в 1975 г. открыл счет в домашнем матче со «Спартаком». А в чемпионском сезоне-73 Армен стал обладателем приза журнала «Смена» как лучший дебютант. Когда «Арарат» играл дома в Кубке чемпионов против «Баварии», то Саркисян смог сдержать самого Герда Мюллера. Тот после игры в интервью советской прессе высказал кучу комплиментов в адрес Армена. Уже в 1990-е Саркисян некоторое время стоял во главе Федерации футбола Армении.

Справа в защите – представитель более молодого поколения 2-й игрок в истории клуба по количеству проведенных матчей Ашот Хачатрян. Он дебютировал в составе «Арарата» в середине 1970-х, а закончил играть за этот клуб в начале 1990-х. Параллельно получил два высших образования: на филологическом факультете пединститута и экономическое – в институте народного хозяйства. Цепкий, неуступчивый защитник, в свое время он опекал Диего Марадону в финале молодежного чемпионата мира. Собрал, кстати, неплохую коллекцию медалей разного достоинства на юношеских и молодежных мировых и континентальных чемпионатах (сравниться с ним в этом мог разве что украинец Ярослав Думанский). В 1980 г. отметился голом в ворота чемпиона – киевского «Динамо»: все силы вложил в проход от своей штрафной площадки к воротам динамовцев. В сезоне-87 Хачатрян выстрелил тремя дублями: по два раза расписался в воротах ЦСКА, тбилисского «Динамо» и «Спартака». Интересно, что голы грузинам и спартаковцам (дважды – в правый от Рината Дасаева нижний угол) Ашот забивал с пенальти. Все эти матчи – против принципиальных соперников – оказались, в конце концов, победными для армянского клуба. И во всех них Хачатрян выходил на поле с капитанской повязкой. С негативной стороны для Хачатряна и с позитивной для нас запомнились два сокрушительных поражения армянского клуба в матчах против киевского «Динамо» со счетом 0:7. Случились они в отнюдь не самые успешные для динамовцев сезоны: 1984 й 1987. В обоих матчах участвовал Ашот и сыграл крайне неудачно: в первом случае его заменили при счете 0:6, во втором получил предупреждение (кстати, тогда, в 1987-м он был единственным в составе гостей мастером спорта международного класса, другие в лучшем случае были мастерами спорта).

«Самый украинский армянин»

Полузащитники: Сергей Бондаренко (родился в 1948 г.), Николай Казарян (1947–2023), Хорен Оганесян (родился в 1955 г.), Бабкен Меликян (родился в 1960 г.)

Опорника Сергея Бондаренко называли «самым украинским армянином». Именно он, уроженец Сум (в 4-летнем возрасте переехал с семьей в Ереван), является рекордсменом «Арарата» по количеству проведенных матчей. «Без «Арарата» я не представляю своей жизни», – признался Сергей Николаевич спустя годы после окончания игровой карьеры. Примечательно, что оба своих мяча в Кубке СССР Бондаренко забил в ворота бакинского «Нефтчи» (был ли у ереванской команды более принципиальный соперник!). В конце 1970-х иногда Бондаренко выходил на поле с капитанской повязкой. Нередко и забивал, однако, что интересно, ни разу не отметился голом в ранге капитана команды.

От точных ударов левого вингера Николая Казаярна в свое время настрадался швейцарский «Грассхоппер». В ходе 2-матчевого противостояния в Кубке УЕФА Казарян забил в ворота «кузнечиков» 3 гола. В частности, в гостях во время быстрой контратаки Казарян использовал пас Аркадия Андриасяна и, обыграв защитника, не промахнулся, а в домашнем матче оба гола Николай провел ударами головой.

Хорен Оганесян – главная звезда «Арарата» второй половины 1970-х – первой половины 1980-х. Атакующий полузащитник с изысканной техникой умел взять на себя ответственность, приняв нестандартное решение на поле, загнать оппонентов в тупик непонимания. Часто результатом нешаблонных действий Оганесяна становились забитые голы, количество которых в его карьере уверенно зашло на вторую сотню. Имел определенное отношение к завоеванию ереванцами союзного Кубка в 1975-м: выходил на поле в матчах ранних этапов, в том числе и в упорном поединке со львовскими «Карпатами», который армяне выиграли лишь в длительной серии пенальти. На финал против «Зари» Оганесян был заявлен, но на поле так и не вышел. В том же 1975-м Хорен отметился дублем в памятном матче Кубка кубков против кипрского «Анортосиса», который «Арарат» выиграл с рекордным счетом 9:0. В 1980 г., будучи капитаном команды, отметился голом (точный и мощный удар издали) и ассистом в домашнем матче против «Динамо», а несколько дней спустя забил и «Карпатам». Правда, уже был без капитанской повязки, а львовяне, в отличие от киевлян, сломили сопротивление армянской команды – 3:1.

Сопоставимое с Оганесяном количество матчей в составе «Арарата» сыграл Бабкен Меликян. Забивал он меньше Хорена Георгиевича, играл также чаще под нападающими, но иногда и на правом фланге. Среди памятных голевых достижений Бабкена Людвиговича – гол «Спартаку» в чемпионском для красно-белых сезоне-79 (ереванцы дома, кстати, выиграли – 2:0). В 1980 г. два матча подряд он доставлял неприятности украинским клубам: сначала на счету Меликяна гол в выездном матче против «Черноморца», а в дальнейшем – дубль в Донецке. В 1982-м Меликян принял одноголевое участие в разгроме одесской команды (6:1) в Ереване. Сезон-83 ереванцы начали с домашней победы над киевским «Динамо» – 2:1. А отличались голами как раз Оганесян и Меликян. Примечательно, что в чемпионате-83 Бабкен забивал немного, но исключительно украинским командам: помимо киевлян, пострадали еще «Металлист» и «Черноморец» (тогда, к слову, очень хороший гол получился у Оганесяна: после фланговой подачи Назара Петросяна) лидер «Арарата» точно пробил слету левой.

5-й – пяткой!

Нападающие: Левон Иштоян (родился в 1947 г.), Эдуард Маркаров (родился в 1942 г.)
«Иштояна видит, может вот так потрогать…», – говорил герой Фрунзика Мкртчяна в культовом фильме «Мимино», подчеркивая статусность женщины. Говорят, что в сценарии того не было, это – импровизация самого актера. Лучшим своим матчем Левон Арутюнович вполне справедливо считает финал Кубка-73 против киевлян. Его дубль (сначала оказался самым проворным у ворот «Динамо» и с линии вратарской не промахнулся, а в дополнительное время точно пробил левой уже с линии штрафной) перевернул игру с ног на голову. И «Арарат», в итоге, завоевал свой первый союзный Кубок.

А точный удар Эдуарда Маркарова в ворота «Зари» в 1975 г. принес «Арарату» второй союзный Кубок. И снова армянская команда добыла волевую победу в финале над украинским клубом. Отмечу, что на заключительных стадиях Кубка СССР 1973 г. ереванцы преодолевали сопротивление именно украинских коллективов. В четвертьфинале голы Иштояна и Маркарова обеспечили победу над «Зарей», а в полуфинале голы Маркарова принесли минимальные победы над «Днепром» дома и на выезде. Были ли игры против клуба из закрытого для иностранцев украинского города с заранее определенным результатом – другой вопрос. В матче-скудетто 1973 г. против «Зенита» Маркаров забил дважды: сначала головой после подачи Назара Петросяна, а в дальнейшем – победный гол – левой ногой, лучше всех сориентировавшись в штрафной. По окончании того матча стадион «Раздан» запылал множеством факелов (помню, в одном из армянских художественных фильмов говорилось о бабушке, подчеркнули почтенный возраст которой именно упоминанием о ее участии в факельном шествии по случаю чемпионства «Арарата» в 1973-м). Ну, и как забыть целых 5 голов Маркарова в уже упоминавшемся матче против «Анортосиса» в Кубке кубков! Ни один советский бомбардир не мог похвастать такой результативностью в одном матче еврокубков! Особенно эффектным получился 5-й по счету гол Эдуарда Артемовича – пяткой.

***
О настоящем «Арарате» в символической сборной всех времен что и говорить: клуб с легендарным названием отнюдь не является законодателем футбольной моды даже в Армении. Средняя посещаемость домашних матчей «Арарата» в более чем 56 000 зрителей в чемпионском 1973 г. резко контрастирует с менее чем тысячными показателями текущего века. Нынешний «Арарат» разжился прозвищем «белые орлы», но полет у них невысок, от прежних вершин – далековато.

Матчи мундиаля-2018, проходившего на болотах, смотрел на большом экране в холле египетской гостиницы в многочисленной многонациональной компании. Среди туристического болельщицкого пестроцветия выделялись армяне: отец лет 35-ти и сын – ученик младших классов. Представитель более старшего поколения болел за россию, а его потомок – против россии. Еще подумалось: может, и будет будущее у армянского футбола (и не только у него), коль скоро дети столь правильно все понимают…

Алексей РЫЖКОВ

По теме:
Гранды потеряли очки, Шахтер нашел нового коуча, победа Магучих в Катаре
Аль-Ахли на высоте. Дубль бразильца: определен победитель Кубка ОАЭ
ФОТО. Lamborghini игрока Манчестер Юнайтед конфисковали. Причина
статьи эксклюзив
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 10 мая 2025, 08:10 2
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Стартует турнир в элитном дивизионе

«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
Бокс | 10 мая 2025, 11:45 0
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа

Максим Продан считает фаворитом украинца

Все согласовано. Шахтер нашел нового главного тренера
Футбол | 10.05.2025, 07:47
Все согласовано. Шахтер нашел нового главного тренера
Все согласовано. Шахтер нашел нового главного тренера
Последний шанс на выживание. Черноморец обыграл Ворсклу в Полтаве
Футбол | 10.05.2025, 14:57
Последний шанс на выживание. Черноморец обыграл Ворсклу в Полтаве
Последний шанс на выживание. Черноморец обыграл Ворсклу в Полтаве
Бенфика – Спортинг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 10.05.2025, 19:22
Бенфика – Спортинг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Бенфика – Спортинг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sashamar
Добре, що автор не впустив епізод із "Міміно". Нам, тодішнім, нічого не треба було пояснювати . Але тільки побічно згада ще двох: Назара Петросяна (Петросянца) який цементував захист (потім, щоправда, опинився в ЦСКА) і Аркадія Андреасяна. Андреасян (капітан команди) для тодішнього "Арарата" був як Біба для "Динамо" 60-х або Колотов для "Динамо" 70-х.
І ще. Слухав інтерв'ю когось з українським прізвищем (не пам'ятаю, Коваленко чи Бондаренко, майже півсторіччя пройшло). Так от цікаво те, що розмовляв він з дуже сильним вірменським акцентом.
Ответить
+4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Фьюри: «Этот боксер победит Усика, это самый большой вызов»
Тренер Фьюри: «Этот боксер победит Усика, это самый большой вызов»
09.05.2025, 00:02
Бокс
Алонсо отказал Реалу. Хаби не хочет выполнять просьбу мадридцев
Алонсо отказал Реалу. Хаби не хочет выполнять просьбу мадридцев
10.05.2025, 00:40
Футбол
День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером
День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером
10.05.2025, 06:23 4
Футбол
«Человек стал зверем». Карл Фроч назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Человек стал зверем». Карл Фроч назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
09.05.2025, 02:52
Бокс
Ротань попросил украинца покинуть Александрию. Он стал чемпионом в Европе
Ротань попросил украинца покинуть Александрию. Он стал чемпионом в Европе
09.05.2025, 20:08 1
Футбол
Свитолина стартовала на престижном турнире в Риме с непростой победы
Свитолина стартовала на престижном турнире в Риме с непростой победы
08.05.2025, 20:43 27
Теннис
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
09.05.2025, 19:45 13
Другие виды
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
09.05.2025, 09:05 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем