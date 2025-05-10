Надежда Киченок завершила выступления в Риме, уступив дуэту с Касаткиной
Украинка и ее напарница Сюка Аояма проиграли тандему Касаткина / Стернс
Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, Италия.
В первом раунде украинка и ее напарница Сюка Аояма (Япония) в двух сетах проиграли тандему Дарья Касаткина (Австралия) / Пейтон Стернс (США) за 1 час и 16 минут.
WTA 1000 Рим. Пары. Грунт. 1/16 финала
Надежда Киченок (Украина) / Сюка Аояма (Япония) – Дарья Касаткина (Австралия) / Пейтон Стернс (США) – 3:6, 4:6
Киченок и Аояма провели первый совместный турнир и сыграли в паре дебютный поединок.
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