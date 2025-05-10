Надежда Киченок завершила выступления в Риме, уступив дуэту с Касаткиной

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, Италия.

В первом раунде украинка и ее напарница Сюка Аояма (Япония) в двух сетах проиграли тандему Дарья Касаткина (Австралия) / Пейтон Стернс (США) за 1 час и 16 минут.

WTA 1000 Рим. Пары. Грунт. 1/16 финала

Надежда Киченок (Украина) / Сюка Аояма (Япония) – Дарья Касаткина (Австралия) / Пейтон Стернс (США) – 3:6, 4:6

Киченок и Аояма провели первый совместный турнир и сыграли в паре дебютный поединок.