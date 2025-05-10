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  4. Надежда Киченок завершила выступления в Риме, уступив дуэту с Касаткиной
WTA
10 мая 2025, 18:40 | Обновлено 10 мая 2025, 18:43
388
1

Надежда Киченок завершила выступления в Риме, уступив дуэту с Касаткиной

Украинка и ее напарница Сюка Аояма проиграли тандему Касаткина / Стернс

10 мая 2025, 18:40 | Обновлено 10 мая 2025, 18:43
388
1
Надежда Киченок завершила выступления в Риме, уступив дуэту с Касаткиной
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, Италия.

В первом раунде украинка и ее напарница Сюка Аояма (Япония) в двух сетах проиграли тандему Дарья Касаткина (Австралия) / Пейтон Стернс (США) за 1 час и 16 минут.

WTA 1000 Рим. Пары. Грунт. 1/16 финала

Надежда Киченок (Украина) / Сюка Аояма (Япония) – Дарья Касаткина (Австралия) / Пейтон Стернс (США) – 3:6, 4:6

Киченок и Аояма провели первый совместный турнир и сыграли в паре дебютный поединок.

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WTA Рим Надежда Киченок Дарья Касаткина Пейтон Стернс
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Комментарии 1
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Sashamar
Мабуть і Кіченок і Аояма вже відпрацювали своє. Бо коли дует двох сильних, нехай і в минулому, парниць поступається дуету двох не парниць (про Стернс не певен, але Касаткіна точно) ні про що добре це не свідчить.
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