Украина. Премьер лига10 мая 2025, 18:34 | Обновлено 10 мая 2025, 18:56
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ВИДЕО. Бабукарр Фаал открыл счет в матче с Вересом
Гамбийский страйкер отличился голом
10 мая 2025, 18:34 | Обновлено 10 мая 2025, 18:56
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В субботу, 10 мая, проходит матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между «Рухом» и «Вересом».
Встречу принимает «Арена Львов» во Львове. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 27-й минуте открыл счет страйкер хозяев Бабукарр Фаал.
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