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Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 18:34 | Обновлено 10 мая 2025, 18:56
164
0

ВИДЕО. Бабукарр Фаал открыл счет в матче с Вересом

Гамбийский страйкер отличился голом

10 мая 2025, 18:34 | Обновлено 10 мая 2025, 18:56
164
0
ВИДЕО. Бабукарр Фаал открыл счет в матче с Вересом
ФК Рух. Бабукарр Фаал

В субботу, 10 мая, проходит матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между «Рухом» и «Вересом».

Встречу принимает «Арена Львов» во Львове. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 27-й минуте открыл счет страйкер хозяев Бабукарр Фаал.

❗️ ВИДЕО. Бабукарр Фаал открыл счет в матче с Вересом

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Рух Львов Рух - Верес Бабукарр Фаал
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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