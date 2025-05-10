В субботу, 10 мая, проходит матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между «Рухом» и «Вересом».

Встречу принимает «Арена Львов» во Львове. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.

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На 27-й минуте открыл счет страйкер хозяев Бабукарр Фаал.

❗️ ВИДЕО. Бабукарр Фаал открыл счет в матче с Вересом