Испания10 мая 2025, 18:39 |
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Стало известно, сыграет ли Цыганков в матче против Вильярреала в Ла Лиге
Матч пройдет 10 мая в 19:30
10 мая 2025, 18:39 |
467
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В субботу, 10 мая, состоится матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Вильярреал».
Игра пройдет в Жироне на стадионе «Монтиливи».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
В стартовом составе каталонского клуба сыграет украинский вингер Виктор Цыганков.
Цыганков провел в этом сезоне 28 матчей, забил два гола и сделал четыре асиста.
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