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Испания
10 мая 2025, 18:39 |
467
0

Стало известно, сыграет ли Цыганков в матче против Вильярреала в Ла Лиге

Матч пройдет 10 мая в 19:30

10 мая 2025, 18:39 |
467
0
Стало известно, сыграет ли Цыганков в матче против Вильярреала в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 10 мая, состоится матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Вильярреал».

Игра пройдет в Жироне на стадионе «Монтиливи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

В стартовом составе каталонского клуба сыграет украинский вингер Виктор Цыганков.

Цыганков провел в этом сезоне 28 матчей, забил два гола и сделал четыре асиста.

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Вильярреал Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Жирона - Вильярреал стартовые составы
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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