Стало известно, сыграет ли Цыганков в матче против Вильярреала в Ла Лиге

В субботу, 10 мая, состоится матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Вильярреал».

Игра пройдет в Жироне на стадионе «Монтиливи».

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Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

В стартовом составе каталонского клуба сыграет украинский вингер Виктор Цыганков.

Цыганков провел в этом сезоне 28 матчей, забил два гола и сделал четыре асиста.