Англия10 мая 2025, 18:19 | Обновлено 10 мая 2025, 18:20
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С Забарным. Известны стартовые составы на матч Борнмут – Астон Вилла
Матч 36-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 19:30 по Киеву
10 мая 2025, 18:19 | Обновлено 10 мая 2025, 18:20
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В субботу, 10 мая, состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Астон Виллой».
Встречу примет «Дин Корт» в Борнмуте. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный начнет матч с первых минут.
Стартовые составы на матч «Борнмут» – «Астон Вилла»:
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