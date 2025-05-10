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Англия
10 мая 2025, 18:19 | Обновлено 10 мая 2025, 18:20
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С Забарным. Известны стартовые составы на матч Борнмут – Астон Вилла

Матч 36-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 19:30 по Киеву

10 мая 2025, 18:19 | Обновлено 10 мая 2025, 18:20
120
0
С Забарным. Известны стартовые составы на матч Борнмут – Астон Вилла
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 10 мая, состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Астон Виллой».

Встречу примет «Дин Корт» в Борнмуте. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный начнет матч с первых минут.

Стартовые составы на матч «Борнмут» – «Астон Вилла»:

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Борнмут Астон Вилла стартовые составы Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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