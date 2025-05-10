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Украина. Первая лига
10 мая 2025, 16:48 |
1978
2

ОФИЦИАЛЬНО. Определен чемпион Первой лиги 2024/25

Золотые награды завоевал «Эпицентр»

10 мая 2025, 16:48 |
1978
2
ОФИЦИАЛЬНО. Определен чемпион Первой лиги 2024/25
ФК Эпицентр

Сегодня, 10 мая 2025 года, состоялся матч 6-го тура группы повышения в классе Первой лиги Украины между командами «Эпицентр» и СК «Полтава».

Победу со счетом 2:0 одержали хозяева поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Эта победа гарантировала команде Сергея Нагорняка чемпионство в Первой лиге по итогам сезона 2024/25. Их главные преследователи, как раз СК «Полтава», отстают уже на 12 очков за 2 тура до завершения кампании.

Ранее команда гарантировала себе и выход в Украинскую Премьер-лигу.

Первая лига 2024/25. Группа повышения в классе. 6-й тур, 10 мая
Эпицентр – СК Полтава – 2:0
Голы: Плахтырь, 50 (автогол), Бендера, 66

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Эпицентр Каменец-Подольский Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Олексій Коваль
Засуньте фото в дупу, у Металіста 1925 35 очок
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Mark4854590
Після зимової перерви конкурентів у Епіцентра не було. Агробізнес самоусунувся, а у Металіста 1925 щось не пішло
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