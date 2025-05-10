ОФИЦИАЛЬНО. Определен чемпион Первой лиги 2024/25
Золотые награды завоевал «Эпицентр»
Сегодня, 10 мая 2025 года, состоялся матч 6-го тура группы повышения в классе Первой лиги Украины между командами «Эпицентр» и СК «Полтава».
Победу со счетом 2:0 одержали хозяева поля.
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Эта победа гарантировала команде Сергея Нагорняка чемпионство в Первой лиге по итогам сезона 2024/25. Их главные преследователи, как раз СК «Полтава», отстают уже на 12 очков за 2 тура до завершения кампании.
Ранее команда гарантировала себе и выход в Украинскую Премьер-лигу.
Первая лига 2024/25. Группа повышения в классе. 6-й тур, 10 мая
Эпицентр – СК Полтава – 2:0
Голы: Плахтырь, 50 (автогол), Бендера, 66
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