ОФИЦИАЛЬНО. Определен чемпион Первой лиги 2024/25

Сегодня, 10 мая 2025 года, состоялся матч 6-го тура группы повышения в классе Первой лиги Украины между командами «Эпицентр» и СК «Полтава».

Победу со счетом 2:0 одержали хозяева поля.

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Эта победа гарантировала команде Сергея Нагорняка чемпионство в Первой лиге по итогам сезона 2024/25. Их главные преследователи, как раз СК «Полтава», отстают уже на 12 очков за 2 тура до завершения кампании.

Ранее команда гарантировала себе и выход в Украинскую Премьер-лигу.

Первая лига 2024/25. Группа повышения в классе. 6-й тур, 10 мая

Эпицентр – СК Полтава – 2:0

Голы: Плахтырь, 50 (автогол), Бендера, 66