Н. Киченок / Аояма – Касаткина / Стернс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда парного разряда на турнире WTA 1000 в Риме
10 мая украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.
В 1-м раунде украинка и ее напарница Сюко Аяома (Япония) сыграют против тандема Дарья Касаткина (Австраля) / Пейтон Стернс (США). Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния во втором круге поборются против первых сеяных Габриэлы Дабровски и Эрин Рутлифф.
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