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WTA
10 мая 2025, 16:16 | Обновлено 10 мая 2025, 16:29
165
0

Н. Киченок / Аояма – Касаткина / Стернс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда парного разряда на турнире WTA 1000 в Риме

10 мая 2025, 16:16 | Обновлено 10 мая 2025, 16:29
165
0
Н. Киченок / Аояма – Касаткина / Стернс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Надежда Киченок

10 мая украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Сюко Аяома (Япония) сыграют против тандема Дарья Касаткина (Австраля) / Пейтон Стернс (США). Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния во втором круге поборются против первых сеяных Габриэлы Дабровски и Эрин Рутлифф.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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