Выбыл до конца сезона. Ключевой хавбек Жироны получил тяжелую травму
Ван де Бек пропустит 4-5 месяцев
Жирона сообщила о тяжелой травме ноги ключевого центрального полузащитника Донни ван де Бека, которому на восстановление понадобится до пяти месяцев.
В нынешнем сезоне игрок провел 35 матчей, забил 3 гола и сделал две результативные передачи.
Минувшим летом нидерландский хавбек подписал с испанским клубом контракт на 4 года после того, как Жирона согласовала с Манчестер Юнайтед трансфер за 500 тысяч евро и бонусы.
Команда в Ла Лиге идет на 15-й позиции в шести очках над зоной вылета.
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