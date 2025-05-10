Выбыл до конца сезона. Ключевой хавбек Жироны получил тяжелую травму

Жирона сообщила о тяжелой травме ноги ключевого центрального полузащитника Донни ван де Бека, которому на восстановление понадобится до пяти месяцев.

В нынешнем сезоне игрок провел 35 матчей, забил 3 гола и сделал две результативные передачи.

Минувшим летом нидерландский хавбек подписал с испанским клубом контракт на 4 года после того, как Жирона согласовала с Манчестер Юнайтед трансфер за 500 тысяч евро и бонусы.

Команда в Ла Лиге идет на 15-й позиции в шести очках над зоной вылета.