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  4. Выбыл до конца сезона. Ключевой хавбек Жироны получил тяжелую травму
Испания
10 мая 2025, 16:50 | Обновлено 10 мая 2025, 17:07
792
2

Выбыл до конца сезона. Ключевой хавбек Жироны получил тяжелую травму

Ван де Бек пропустит 4-5 месяцев

10 мая 2025, 16:50 | Обновлено 10 мая 2025, 17:07
792
2
Выбыл до конца сезона. Ключевой хавбек Жироны получил тяжелую травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Донни ван де Бек

Жирона сообщила о тяжелой травме ноги ключевого центрального полузащитника Донни ван де Бека, которому на восстановление понадобится до пяти месяцев.

В нынешнем сезоне игрок провел 35 матчей, забил 3 гола и сделал две результативные передачи.

Минувшим летом нидерландский хавбек подписал с испанским клубом контракт на 4 года после того, как Жирона согласовала с Манчестер Юнайтед трансфер за 500 тысяч евро и бонусы.

Команда в Ла Лиге идет на 15-й позиции в шести очках над зоной вылета.

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Донни ван де Бек Жирона Ла Лига Виктор Цыганков травма чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Marca
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Комментарии 2
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didora
Ну якщо кажуть у Жироні, що ключовий, то мабуть же для них ключовий.
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Gargantua81
ключевой?
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