КОСТЮК: «Когда я читаю новости, начинаю плакать и испытываю сильный стресс»

Украинская теннисистка Марта Костюк призналась, что ей трудно совмещать жизнь профессиональной спортсменки с эмоциональными последствиями идущей войны.

«Иногда мне приходится полностью выключать новости, – призналась Костюк, которая периодически посещала психолога в течение последних трех лет. – Я могу находиться в безопасной стране, в комфортной среде. Но мой мозг этого не понимает. Когда я читаю новости, начинаю плакать и испытываю сильный стресс, мой мозг не осознает, что я физически в безопасности. А потом я должна выходить и играть, выполнять свою работу. Сейчас это мой приоритет, но моя семья там – и ты никогда не знаешь, что случится завтра.

Я не знаю, как люди живут там. Я всегда поражаюсь, когда приезжаю в Украину по делам и вижу, как люди продолжают жить. Есть магазины без стекол – после ракетных или дроновых ударов. На деревянных досках приклеена бумага: «Мы работаем. Заходите». На полу – осколки стекла, а люди просто идут дальше. Это невероятно.

Я просто стараюсь прислушиваться к себе, к тому, что именно вызывает у меня стресс. Потому что это всегда глубже, чем кажется. Это не просто ситуация, это что-то внутри, что ее спровоцировало.

У меня есть люди, с которыми я могу поговорить – и это просто путешествие по самопознанию. Даже через тяжелые ситуации, даже через войну ты можешь выйти другим, лучшим. Все дело в процессе – в умении называть чувства и позволять им быть, не подавлять их. Это стало большой частью моего пути, потому что я очень эмоциональный человек. Нахождение внутреннего баланса и принятие».