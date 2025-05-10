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  4. Ханси ФЛИК: «Я хочу, чтобы он остался. Никогда раньше такого не видел»
Испания
10 мая 2025, 16:07 |
1164
0

Ханси ФЛИК: «Я хочу, чтобы он остался. Никогда раньше такого не видел»

Главный тренер «Барселоны» высказался о Войцехе Щенсны

10 мая 2025, 16:07 |
1164
0
Ханси ФЛИК: «Я хочу, чтобы он остался. Никогда раньше такого не видел»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик высказался о польском вратаре «сине-гранатовых» Войцехе Щенсны:

«Я доволен им, я хотел бы, чтобы он остался, и я думаю, что он также счастлив в «Барселоне»! Знаете, Войцех немного курит, чего я никогда раньше не видел... Но он в соответствующем возрасте, и он от этого становится спокойнее».

В сезоне 2024/25 Войцех Щенсны провел 28 матчей на клубном уровне, пропустив 33 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 1 миллион евро, а его контракт с каталонским клубом действует до завершения нынешней кампании.

Ранее лидеры «Барселоны» выбрали Войцеха Щенсны виновным в поражении от «Интера».

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Войцех Щенсны Ханс-Дитер Флик Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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