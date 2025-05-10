Ханси ФЛИК: «Я хочу, чтобы он остался. Никогда раньше такого не видел»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик высказался о польском вратаре «сине-гранатовых» Войцехе Щенсны:

«Я доволен им, я хотел бы, чтобы он остался, и я думаю, что он также счастлив в «Барселоне»! Знаете, Войцех немного курит, чего я никогда раньше не видел... Но он в соответствующем возрасте, и он от этого становится спокойнее».

В сезоне 2024/25 Войцех Щенсны провел 28 матчей на клубном уровне, пропустив 33 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 1 миллион евро, а его контракт с каталонским клубом действует до завершения нынешней кампании.

Ранее лидеры «Барселоны» выбрали Войцеха Щенсны виновным в поражении от «Интера».