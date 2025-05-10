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WTA
10 мая 2025, 15:22 | Обновлено 10 мая 2025, 15:25
1958
0

Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме

Мэдисон Киз в 1/16 финала потерпела поражение от Пейтон Стернс

10 мая 2025, 15:22 | Обновлено 10 мая 2025, 15:25
1958
0
Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Пейтон Стернс

Американская теннисистка и чемпионка Australian Open 2025 Мэдисон Киз (WTA 6) звершила выступления на престижном грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В 1/16 финала американка в трех сетах уступила своей соотечественнице Пейтон Стернс (WTA 42) за 2 часа и 24 минуты.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/16 финала

Мэдисон Киз (США) [5] – Пейтон Стернс (США) – 6:2, 2:6, 6:7 (3:7)

Это была вторая встреча соперниц. Стернс добыла вторую победу. В 2024 году Пейтон прошла Мэдисон в 1/16 финала тысячника в Торонто – Киз снялась в середине третьей партии.

За выход в четвертьфинал соревнований в Риме Стернс поборется либо против Марии Боузковой, либо против Наоми Осаки.

Пейтон во второй раз в карьере переиграла представительницу топ-10 рейтинга WTA. В Риме у Стернс также виктории над Нурией Бранкаччио и Анной Калинской.

Getty Images/Global Images Ukraine. Пейтон Стернс
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз
Getty Images/Global Images Ukraine. Пейтон Стернс
Getty Images/Global Images Ukraine. Пейтон Стернс
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз
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Мэдисон Киз Пейтон Стернс WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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