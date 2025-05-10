Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме

Американская теннисистка и чемпионка Australian Open 2025 Мэдисон Киз (WTA 6) звершила выступления на престижном грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В 1/16 финала американка в трех сетах уступила своей соотечественнице Пейтон Стернс (WTA 42) за 2 часа и 24 минуты.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/16 финала

Мэдисон Киз (США) [5] – Пейтон Стернс (США) – 6:2, 2:6, 6:7 (3:7)

Это была вторая встреча соперниц. Стернс добыла вторую победу. В 2024 году Пейтон прошла Мэдисон в 1/16 финала тысячника в Торонто – Киз снялась в середине третьей партии.

За выход в четвертьфинал соревнований в Риме Стернс поборется либо против Марии Боузковой, либо против Наоми Осаки.

Пейтон во второй раз в карьере переиграла представительницу топ-10 рейтинга WTA. В Риме у Стернс также виктории над Нурией Бранкаччио и Анной Калинской.

Getty Images/Global Images Ukraine. Пейтон Стернс

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

Getty Images/Global Images Ukraine. Пейтон Стернс

Getty Images/Global Images Ukraine. Пейтон Стернс