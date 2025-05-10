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Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 15:18 | Обновлено 10 мая 2025, 15:43
274
0

Лидер Кривбасса избежал серьезного повреждения

Защитник Иван Дибанго сможет сыграть в ближайшем матче с «Колосом»

10 мая 2025, 15:18 | Обновлено 10 мая 2025, 15:43
274
0
Лидер Кривбасса избежал серьезного повреждения
ФК Кривбасс. Иван Дибанго

Как стало известно Sport.ua, травма, из-за которой камерунский легионер «Кривбасса» Иван Дибанго был заменен в поединке 27-го тура УПЛ с «Рухом», оказалась не серьезной.

По имеющейся информации, африканец успешно восстановился после мышечной контузии и во время подготовки криворожан к очередному календарному поединку с «Колосом», который состоится 11 мая, вернулся в общую группу. Это важно, потому что «Кривбасс» на финишной прямой ведет упорную борьбу с футболистами «Полесья» и «Карпат» за путевку в еврокубки и заинтересован в этом надежном защитнике.

В настоящее время Иван Дибанго в текущем сезоне сыграл за «Кривбасс» 19 матчей в чемпионате и сделал две результативные передачи.

Ранее полузащитник криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб поделился эмоциями после разгромной победы своей команды над «Левым Берегом».

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Иван Дибанго Колос Ковалевка Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма инсайд Кривбасс - Колос
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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