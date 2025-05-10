Лидер Кривбасса избежал серьезного повреждения

Как стало известно Sport.ua, травма, из-за которой камерунский легионер «Кривбасса» Иван Дибанго был заменен в поединке 27-го тура УПЛ с «Рухом», оказалась не серьезной.

По имеющейся информации, африканец успешно восстановился после мышечной контузии и во время подготовки криворожан к очередному календарному поединку с «Колосом», который состоится 11 мая, вернулся в общую группу. Это важно, потому что «Кривбасс» на финишной прямой ведет упорную борьбу с футболистами «Полесья» и «Карпат» за путевку в еврокубки и заинтересован в этом надежном защитнике.

В настоящее время Иван Дибанго в текущем сезоне сыграл за «Кривбасс» 19 матчей в чемпионате и сделал две результативные передачи.

Ранее полузащитник криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб поделился эмоциями после разгромной победы своей команды над «Левым Берегом».