Лидер Кривбасса избежал серьезного повреждения
Защитник Иван Дибанго сможет сыграть в ближайшем матче с «Колосом»
Как стало известно Sport.ua, травма, из-за которой камерунский легионер «Кривбасса» Иван Дибанго был заменен в поединке 27-го тура УПЛ с «Рухом», оказалась не серьезной.
По имеющейся информации, африканец успешно восстановился после мышечной контузии и во время подготовки криворожан к очередному календарному поединку с «Колосом», который состоится 11 мая, вернулся в общую группу. Это важно, потому что «Кривбасс» на финишной прямой ведет упорную борьбу с футболистами «Полесья» и «Карпат» за путевку в еврокубки и заинтересован в этом надежном защитнике.
В настоящее время Иван Дибанго в текущем сезоне сыграл за «Кривбасс» 19 матчей в чемпионате и сделал две результативные передачи.
Ранее полузащитник криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб поделился эмоциями после разгромной победы своей команды над «Левым Берегом».
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