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  4. ФОТО. Отчаяние Максимова. Реакция тренера на очередное поражение Ворсклы
Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 15:03 |
535
1

ФОТО. Отчаяние Максимова. Реакция тренера на очередное поражение Ворсклы

Полтавская команда проиграла матч в битве за выживание

10 мая 2025, 15:03 |
535
1
ФОТО. Отчаяние Максимова. Реакция тренера на очередное поражение Ворсклы
ФК Ворскла. Юрий Максимов

Ворскла в матче чемпионата Украины проиграла Черноморцу важнейшую встречу в битве за выживание в УПЛ. Полтавская команда выигрывала 1:0, но в конце пропустила два мяча.

Понятные эмоции наставника Ворсклы Юрия Максимова, который ранее уже предлагал руководству вариант с отставкой, но стороны продолжили сотрудничество.

Ворскла с 25 очками остается в зоне переходных матчей.

э

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Ворскла Полтава Черноморец Одесса Ворскла - Черноморец Украинская Премьер-лига Юрий Максимов
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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