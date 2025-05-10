Украина. Премьер лига10 мая 2025, 15:03 |
535
1
ФОТО. Отчаяние Максимова. Реакция тренера на очередное поражение Ворсклы
Полтавская команда проиграла матч в битве за выживание
10 мая 2025, 15:03 |
535
1
Ворскла в матче чемпионата Украины проиграла Черноморцу важнейшую встречу в битве за выживание в УПЛ. Полтавская команда выигрывала 1:0, но в конце пропустила два мяча.
Понятные эмоции наставника Ворсклы Юрия Максимова, который ранее уже предлагал руководству вариант с отставкой, но стороны продолжили сотрудничество.
Ворскла с 25 очками остается в зоне переходных матчей.
э
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 мая 2025, 20:08 1
Денис Костишин пояснил, почему ушел из «Александрии»
Хоккей | 10 мая 2025, 08:10 2
Стартует турнир в элитном дивизионе
Футбол | 10.05.2025, 09:33
Футбол | 10.05.2025, 14:32
Футбол | 10.05.2025, 06:23
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Пакуй чемодани
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.05.2025, 12:54 2
08.05.2025, 08:03 9
08.05.2025, 20:41 12
08.05.2025, 10:51
08.05.2025, 10:08
09.05.2025, 02:52
09.05.2025, 02:30 1
08.05.2025, 10:33