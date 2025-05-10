ФОТО. Отчаяние Максимова. Реакция тренера на очередное поражение Ворсклы

Ворскла в матче чемпионата Украины проиграла Черноморцу важнейшую встречу в битве за выживание в УПЛ. Полтавская команда выигрывала 1:0, но в конце пропустила два мяча.

Понятные эмоции наставника Ворсклы Юрия Максимова, который ранее уже предлагал руководству вариант с отставкой, но стороны продолжили сотрудничество.

Ворскла с 25 очками остается в зоне переходных матчей.

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