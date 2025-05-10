Костюк / Русе – Като / Сутджиади. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 мая украинская теннисистка Марта Костюк начала выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе вышли на корт против тандема Мию Като / Алдила Сутджиади. Время начала встречи – 14:30 по Киеву.

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Это первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния во втором круге поборются против пары Ульрикке Эйкери / Эри Ходзуми.

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