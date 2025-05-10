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WTA
10 мая 2025, 14:46 | Обновлено 10 мая 2025, 14:54
648
0

Костюк / Русе – Като / Сутджиади. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда парного разряда на турнире WTA 1000 в Риме

10 мая 2025, 14:46 | Обновлено 10 мая 2025, 14:54
648
0
Костюк / Русе – Като / Сутджиади. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе

10 мая украинская теннисистка Марта Костюк начала выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе вышли на корт против тандема Мию Като / Алдила Сутджиади. Время начала встречи – 14:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния во втором круге поборются против пары Ульрикке Эйкери / Эри Ходзуми.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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