Костюк / Русе – Като / Сутджиади. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда парного разряда на турнире WTA 1000 в Риме
10 мая украинская теннисистка Марта Костюк начала выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.
В 1-м раунде украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе вышли на корт против тандема Мию Като / Алдила Сутджиади. Время начала встречи – 14:30 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния во втором круге поборются против пары Ульрикке Эйкери / Эри Ходзуми.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Денис Попов может не сыграть в важном матче, который состоится 14 мая
Левченко заняла третье место, хотя польская спортсменка была выше в протоколе