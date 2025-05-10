Украина. Премьер лига10 мая 2025, 14:43 | Обновлено 10 мая 2025, 15:01
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ВИДЕО. Черноморец вышел вперед благодаря результативному удару Джарджу
Одесский клуб забил два гола за пять минут
10 мая 2025, 14:43 | Обновлено 10 мая 2025, 15:01
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10 мая состоялся матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились полтавская «Ворскла» и одесский «Черноморец».
Команды сыграли на стадионе имени Бутовского в Полтаве. Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
На 82-й минуте одесский коллектив вышел вперед благодаря результативному удару защитника Джарджу.
ГОЛ, 1:2! Джарджу, 82 мин
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