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  4. ВИДЕО. Черноморец вышел вперед благодаря результативному удару Джарджу
Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 14:43 | Обновлено 10 мая 2025, 15:01
337
0

ВИДЕО. Черноморец вышел вперед благодаря результативному удару Джарджу

Одесский клуб забил два гола за пять минут

10 мая 2025, 14:43 | Обновлено 10 мая 2025, 15:01
337
0
ВИДЕО. Черноморец вышел вперед благодаря результативному удару Джарджу
ФК Черноморец Одесса. Мозес Джарджу

10 мая состоялся матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились полтавская «Ворскла» и одесский «Черноморец».

Команды сыграли на стадионе имени Бутовского в Полтаве. Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 82-й минуте одесский коллектив вышел вперед благодаря результативному удару защитника Джарджу.

ГОЛ, 1:2! Джарджу, 82 мин

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Черноморец Одесса Ворскла - Черноморец Мозес Джарджу видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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