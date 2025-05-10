ВИДЕО. Гол Хобленко позволил Черноморцу восстановить паритет в матче УПЛ

10 мая состоялся матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились полтавская «Ворскла» и одесский «Черноморец».

Команды сыграли на стадионе имени Бутовского в Полтаве. Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.

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На 77-й минуте нападающий «Черноморца» Алексей Хобленко отправил мяч в ворота соперника и восстановил паритет в этом противостоянии.

ГОЛ, 1:1! Хобленко, 77 мин