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  4. ВИДЕО. Гол Хобленко позволил Черноморцу восстановить паритет в матче УПЛ
Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 14:39 | Обновлено 10 мая 2025, 15:00
283
0

ВИДЕО. Гол Хобленко позволил Черноморцу восстановить паритет в матче УПЛ

«Черноморец» и «Ворскла» продолжают борьбу за выживание

10 мая 2025, 14:39 | Обновлено 10 мая 2025, 15:00
283
0
ВИДЕО. Гол Хобленко позволил Черноморцу восстановить паритет в матче УПЛ
ФК Черноморец Одесса. Алексей Хобленко

10 мая состоялся матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились полтавская «Ворскла» и одесский «Черноморец».

Команды сыграли на стадионе имени Бутовского в Полтаве. Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 77-й минуте нападающий «Черноморца» Алексей Хобленко отправил мяч в ворота соперника и восстановил паритет в этом противостоянии.

ГОЛ, 1:1! Хобленко, 77 мин

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Черноморец Одесса Ворскла - Черноморец Алексей Хобленко видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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