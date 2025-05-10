Авторитетный коуч назвал победителя Лиги Европы 2024/25

В среду, 21 мая 2025 года, состоится финал Лиги Европы УЕФА 2024/25, в котором встретятся английские «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Поединок примет стадион «Эстадио Сан-Мамес» в Бильбао, Испания. Начало игры запланировано в 22:00 по киевскому времени.

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Известный украинский тренер Вячеслав Грозный в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился мыслями об этом поединке:

«Соперники очень хорошо знают друг друга. На данный момент они соседи по турнирной таблице в чемпионате и здесь снова возникает вопрос, в каком состоянии они подойдут к финалу, который состоится 21 мая. Я не фанат «Манчестер Юнайтед», но пока именно им отдаю предпочтение в предстоящем английском противостоянии».