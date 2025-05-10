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Испания
10 мая 2025, 14:31 |
583
0

Бывший футболист Реала признался, что восхищается игроком Барселоны

Тони Кроос прокомментировал выступление вундеркинда Ламина Ямаля в нынешнем сезоне

10 мая 2025, 14:31 |
583
0
Бывший футболист Реала признался, что восхищается игроком Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Бывший футболист мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал игру «Барселоны» в нынешнем сезоне, а также признался, что восхищается игрой 17-летнего Ламина Ямаля:

«Его почти невозможно остановить на футбольном поле. У Ямаля невероятный дриблинг, но когда он смещается в центр и делает пас вразрез – это становится настоящим испытанием для защитников.

Посмотрите, сколько у него голов и результативных передач. Несмотря на давление, он продолжает получать удовольствие от игры. И это мы говорим о парне, которому всего 17 лет. Вся «Барселона» показывает футбол высокого уровня, мы должны наслаждаться этим», – считает Кроос.

В нынешнем сезоне Ламин Ямаль провел 51 матч во всех турнирах, где забил 15 голов и отдал 24 результативные передачи. Ориентировочная стоимость испанского вингера составляет 180 млн евро.

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Барселона Тони Кроос Ламин Ямаль
Николай Титюк Источник: Barca Universal
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