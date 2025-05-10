Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трабзонспор ждет забитых голов от украинца в матче с лидером чемпионата
Турция
10 мая 2025, 14:14 |
300
1

Трабзонспор ждет забитых голов от украинца в матче с лидером чемпионата

Даниил Сикан отправил в ворота соперника два мяча и отдал один ассист в трех последних поединках

10 мая 2025, 14:14 |
300
1
Трабзонспор ждет забитых голов от украинца в матче с лидером чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

10 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Турции, в котором сойдутся «Трабзонспор» и «Галатасарай». Гости занимают первое место в чемпионате и продолжают борьбу за титул.

В этом противостоянии ожидается появления в стартовом составе украинского форварда Даниила Сикана. Футболист набрал неплохую форму в последних матчах – забил два гола и отдал одну результативную передачу в трех встречах. По этой причине от украинца ждут продолжения его уверенной игры:

«Украинский нападающий «Трабзонспора» Данило Сикан недавно набрал ожидаемую форму. Сикана ценят за его вклад в виде голов и результативных передач в последних матчах. Украинский футболист, который крайне мотивирован на матч с «Галатасараем», настраивает себя на то, чтобы забить еще раз.

Талантливый форвард, порадовавший команду амбициозностью на последних тренировках, хочет повысить уверенность в себе, забив гол в дерби. Сикан хорошо адаптировался в команде и продолжает идти к своей цели – привлечь внимание топовых европейских клубов», – считают в Турции.

По теме:
Трабзонспор – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Все согласовано. Шахтер нашел нового главного тренера
Стало известно, какой клуб хочет возглавить Туран. Это не Шахтер
чемпионат Турции по футболу Галатасарай Трабзонспор Даниил Сикан
Николай Титюк Источник: Günebakış Haber
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
Бокс | 10 мая 2025, 08:52 2
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть

Американский боксер вспомнил удар Дюбуа в первом поединке

Лидеры Барселоны попросили Флика не выпускать этого игрока в Эль-Классико
Футбол | 09 мая 2025, 16:39 2
Лидеры Барселоны попросили Флика не выпускать этого игрока в Эль-Классико
Лидеры Барселоны попросили Флика не выпускать этого игрока в Эль-Классико

Рональд Араухо разочаровал своих партнеров по команде

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 10.05.2025, 08:10
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
«Он пожалеет, что ушел!» Фаны – о решении Хаби Алонсо покинуть Байер
Футбол | 10.05.2025, 14:32
«Он пожалеет, что ушел!» Фаны – о решении Хаби Алонсо покинуть Байер
«Он пожалеет, что ушел!» Фаны – о решении Хаби Алонсо покинуть Байер
«Как мы планируем в Европе играть?» Болельщики – о матче Полесье – Динамо
Футбол | 10.05.2025, 12:43
«Как мы планируем в Европе играть?» Болельщики – о матче Полесье – Динамо
«Как мы планируем в Европе играть?» Болельщики – о матче Полесье – Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Будуть 100%
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
09.05.2025, 19:45 13
Другие виды
Алонсо выбрал, кто будет лидером Реала. Заставит другую суперзвезду уйти
Алонсо выбрал, кто будет лидером Реала. Заставит другую суперзвезду уйти
08.05.2025, 10:08
Футбол
Тренер Фьюри: «Этот боксер победит Усика, это самый большой вызов»
Тренер Фьюри: «Этот боксер победит Усика, это самый большой вызов»
09.05.2025, 00:02
Бокс
Флик решил выгнать лидера Барселоны после катастрофы с Интером
Флик решил выгнать лидера Барселоны после катастрофы с Интером
08.05.2025, 08:03 9
Футбол
Боссы Барселоны выгоняют игрока после провала в ЛЧ. Флик против
Боссы Барселоны выгоняют игрока после провала в ЛЧ. Флик против
09.05.2025, 12:47 2
Футбол
Известный боксер обиделся на Усика и будет болеть за Дюбуа
Известный боксер обиделся на Усика и будет болеть за Дюбуа
09.05.2025, 03:15 5
Бокс
Александр УСИК: «Знаете, почему в Украине такие классные боксеры?»
Александр УСИК: «Знаете, почему в Украине такие классные боксеры?»
09.05.2025, 09:22 3
Бокс
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
09.05.2025, 09:05 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем