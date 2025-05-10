Трабзонспор ждет забитых голов от украинца в матче с лидером чемпионата

10 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Турции, в котором сойдутся «Трабзонспор» и «Галатасарай». Гости занимают первое место в чемпионате и продолжают борьбу за титул.

В этом противостоянии ожидается появления в стартовом составе украинского форварда Даниила Сикана. Футболист набрал неплохую форму в последних матчах – забил два гола и отдал одну результативную передачу в трех встречах. По этой причине от украинца ждут продолжения его уверенной игры:

«Украинский нападающий «Трабзонспора» Данило Сикан недавно набрал ожидаемую форму. Сикана ценят за его вклад в виде голов и результативных передач в последних матчах. Украинский футболист, который крайне мотивирован на матч с «Галатасараем», настраивает себя на то, чтобы забить еще раз.

Талантливый форвард, порадовавший команду амбициозностью на последних тренировках, хочет повысить уверенность в себе, забив гол в дерби. Сикан хорошо адаптировался в команде и продолжает идти к своей цели – привлечь внимание топовых европейских клубов», – считают в Турции.