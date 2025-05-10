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Испания
10 мая 2025, 16:33 | Обновлено 10 мая 2025, 16:34
315
0

Нападающий Реала хочет покинуть клуб летом. Все зависит от Алонсо

Эндрик уйдет, если не получит гарантий достаточной игровой практики

10 мая 2025, 16:33 | Обновлено 10 мая 2025, 16:34
315
0
Нападающий Реала хочет покинуть клуб летом. Все зависит от Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик может покинуть королевский клуб летом, сообщает инсайдер Экрем Конур.

По информации источника, 18-летний футболист рассматривает вариант со сменой команды в случае, если будущий главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо не сможет гарантировать ему игровую практику в следующей кампании.

В сезоне 2024/25 Эндрик провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти раскритиковал Эндрика.

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Дмитрий Вус Источник: Экрем Конур
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