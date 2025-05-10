Нападающий Реала хочет покинуть клуб летом. Все зависит от Алонсо

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик может покинуть королевский клуб летом, сообщает инсайдер Экрем Конур.

По информации источника, 18-летний футболист рассматривает вариант со сменой команды в случае, если будущий главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо не сможет гарантировать ему игровую практику в следующей кампании.

В сезоне 2024/25 Эндрик провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти раскритиковал Эндрика.