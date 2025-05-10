Нападающий Реала хочет покинуть клуб летом. Все зависит от Алонсо
Эндрик уйдет, если не получит гарантий достаточной игровой практики
Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик может покинуть королевский клуб летом, сообщает инсайдер Экрем Конур.
По информации источника, 18-летний футболист рассматривает вариант со сменой команды в случае, если будущий главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо не сможет гарантировать ему игровую практику в следующей кампании.
В сезоне 2024/25 Эндрик провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.
Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти раскритиковал Эндрика.
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