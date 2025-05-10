Испания10 мая 2025, 14:17 | Обновлено 10 мая 2025, 14:33
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Звезда Реала первым отреагировал на предстоящий приход Хаби Алонсо
Родриго с нетерпением ждет возможности поработать с испанцем
10 мая 2025, 14:17 | Обновлено 10 мая 2025, 14:33
898
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В пятницу, 9 мая 2025 года, авторитетное испанское издание Marca объявило, что Хаби Алонсо станет новым главным тренером мадридского «Реала».
Бразильский вингер Родриго первым среди игроков королевского клуба отреагировал на назначение испанца. Его слова приводит издание Defensa Central:
«Я останусь в мадридском «Реале» в следующем году, с нетерпением жду тренировок с Хаби Алонсо».
В сезоне 2024/25 Родриго провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.
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Комментарии 3
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оце лизнув, так лизнув! місце в основі гарантовано
А Реал вже плани має щодо його продажу....
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