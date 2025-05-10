Звезда Реала первым отреагировал на предстоящий приход Хаби Алонсо

В пятницу, 9 мая 2025 года, авторитетное испанское издание Marca объявило, что Хаби Алонсо станет новым главным тренером мадридского «Реала».

Бразильский вингер Родриго первым среди игроков королевского клуба отреагировал на назначение испанца. Его слова приводит издание Defensa Central:

«Я останусь в мадридском «Реале» в следующем году, с нетерпением жду тренировок с Хаби Алонсо».

В сезоне 2024/25 Родриго провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.