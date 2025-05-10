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  4. ВИДЕО. Ндукве забил гол за две минуты до перерыва и вывел Ворсклу вперед
Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 13:51 | Обновлено 10 мая 2025, 14:59
271
0

ВИДЕО. Ндукве забил гол за две минуты до перерыва и вывел Ворсклу вперед

Полтавский клуб встретился с одесским «Черноморцем»

10 мая 2025, 13:51 | Обновлено 10 мая 2025, 14:59
271
0
ВИДЕО. Ндукве забил гол за две минуты до перерыва и вывел Ворсклу вперед
ФК Ворскла Полтава. Денис Ндукве

10 мая состоялся матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились полтавская «Ворскла» и одесский «Черноморец».

Команды сыграли на стадионе имени Бутовского в Полтаве. Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

За две минуты до перерыва нападающий «Ворсклы» Денис Ндукве открыл счет в матче и вывел коллектив из Полтавы вперед.

ГОЛ, 1:0! Ндукве, 43 мин

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Черноморец Одесса Ворскла - Черноморец Денис Ндукве видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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