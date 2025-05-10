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Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 12:41 |
52
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Верес

10 мая в 18:00 состоится матч 28-го тура УПЛ

10 мая 2025, 12:41 |
52
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Верес
ФК Верес

В субботу, 10 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Рух» и «Верес».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» в городе Львов. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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