Украина. Премьер лига10 мая 2025, 17:05 | Обновлено 10 мая 2025, 17:22
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Известны стартовые составы на матч Рух – Верес
Матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги начнется в 18:00 по Киеву
10 мая 2025, 17:05 | Обновлено 10 мая 2025, 17:22
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В субботу, 10 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Рух» и «Верес».
Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» в городе Львов. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.
Стартовые составы на матч «Рух» – «Верес»:
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