Известны стартовые составы на матч Рух – Верес

В субботу, 10 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Рух» и «Верес».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» в городе Львов. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Рух» – «Верес»: