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  4. С Миколенко. Известны стартовые составы на матч Фулхэм – Эвертон
Англия
10 мая 2025, 15:49 |
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С Миколенко. Известны стартовые составы на матч Фулхэм – Эвертон

Матч 36-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 17:00 по Киеву

10 мая 2025, 15:49 |
91
0
С Миколенко. Известны стартовые составы на матч Фулхэм – Эвертон
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 10 мая, состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Эвертоном».

Встречу примет «Крейвен Коттедж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко начнет матч в стартовом составе.

Стартовые составы на матч «Фулхэм» – «Эвертон»:

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Фулхэм - Эвертон Эвертон Фулхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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