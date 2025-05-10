С Миколенко. Известны стартовые составы на матч Фулхэм – Эвертон

В субботу, 10 мая, состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Эвертоном».

Встречу примет «Крейвен Коттедж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко начнет матч в стартовом составе.

Стартовые составы на матч «Фулхэм» – «Эвертон»: