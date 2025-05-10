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  4. Есть ли Ярмолюк? Известны стартовые составы на матч Ипсвич – Брентфорд
Англия
10 мая 2025, 15:46 |
231
0

Есть ли Ярмолюк? Известны стартовые составы на матч Ипсвич – Брентфорд

Матч 36-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 17:00 по Киеву

10 мая 2025, 15:46 |
231
0
Есть ли Ярмолюк? Известны стартовые составы на матч Ипсвич – Брентфорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В субботу, 10 мая, состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги между «Ипсвичем» и «Брентфордом».

Встречу примет «Портмен Роуд» в Ипсвиче. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк начнет матч в стартовом составе.

Стартовые составы на матч «Ипсвич» – «Брентфорд»:

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Брентфорд Ипсвич Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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