Есть ли Ярмолюк? Известны стартовые составы на матч Ипсвич – Брентфорд

В субботу, 10 мая, состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги между «Ипсвичем» и «Брентфордом».

Встречу примет «Портмен Роуд» в Ипсвиче. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк начнет матч в стартовом составе.

Стартовые составы на матч «Ипсвич» – «Брентфорд»: