Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Разделил фанатов пополам». В Италии рассказали, как Роме быть с Довбиком
Италия
10 мая 2025, 12:43 | Обновлено 10 мая 2025, 13:22
575
2

«Разделил фанатов пополам». В Италии рассказали, как Роме быть с Довбиком

Фабрицио Аспри советует оставить украинца в Риме

10 мая 2025, 12:43 | Обновлено 10 мая 2025, 13:22
575
2
«Разделил фанатов пополам». В Италии рассказали, как Роме быть с Довбиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Фабрицио Аспри поделился мыслями относительно украинского форварда «Ромы» Артема Довбика.

«Довбик может быть полезным команде в будущем. Это игрок, который разделил болельщиков пополам – есть те, кто хотел бы видеть его еще в игре, и те, кто не хочет. Но я бы оставил его, «Роме» нужен кто-то вроде него», – приводит слова Аспри Il Romanista.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 44 матча, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Сообщалось, что на Довбика появился новый претендент.

По теме:
Легионер Александрии не хочет продлевать контракт с клубом
Шовковский предоставит шанс футболисту Динамо, который играет в аренде
Фабрицио Романо: Арсенал оформил первый летний трансфер за 60 млн
Артем Довбик Рома Рим трансферы трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский лютовал не зря. Динамо выдало худший матч в УПЛ в плане атаки
Футбол | 10 мая 2025, 10:25 13
Шовковский лютовал не зря. Динамо выдало худший матч в УПЛ в плане атаки
Шовковский лютовал не зря. Динамо выдало худший матч в УПЛ в плане атаки

В Житомире к победе было ближе «Полесье», нежели лидер текущего чемпионата

Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
Бокс | 10 мая 2025, 08:29 7
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»

Боксер вспомнил события Второй мировой войны

Энрике назвал команду, наиболее заслуживающую триумфа в Лиге чемпионов
Футбол | 09.05.2025, 18:18
Энрике назвал команду, наиболее заслуживающую триумфа в Лиге чемпионов
Энрике назвал команду, наиболее заслуживающую триумфа в Лиге чемпионов
Все согласовано. Шахтер нашел нового главного тренера
Футбол | 10.05.2025, 07:47
Все согласовано. Шахтер нашел нового главного тренера
Все согласовано. Шахтер нашел нового главного тренера
Трабзонспор – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Футбол | 10.05.2025, 13:31
Трабзонспор – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Трабзонспор – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
PETP0
"Він розділив фанатів навпіл" - при чому кожного окремо.
Ответить
0
ivankondrat96
У Роми буде новий тренер. І від його бачення гри багато чого буде залежати
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина стартовала на престижном турнире в Риме с непростой победы
Свитолина стартовала на престижном турнире в Риме с непростой победы
08.05.2025, 20:43 27
Теннис
Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски
Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски
08.05.2025, 15:03 3
Футбол
Известный боксер обиделся на Усика и будет болеть за Дюбуа
Известный боксер обиделся на Усика и будет болеть за Дюбуа
08.05.2025, 20:14 5
Бокс
Алонсо выбрал, кто будет лидером Реала. Заставит другую суперзвезду уйти
Алонсо выбрал, кто будет лидером Реала. Заставит другую суперзвезду уйти
08.05.2025, 10:08
Футбол
«Человек стал зверем». Карл Фроч назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Человек стал зверем». Карл Фроч назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
09.05.2025, 02:52
Бокс
Socca. Жеребьевка чемпионата Европы 2025 года. Кто в соперниках Украины
Socca. Жеребьевка чемпионата Европы 2025 года. Кто в соперниках Украины
08.05.2025, 10:33
Другие виды
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
09.05.2025, 09:05 7
Футбол
Боссы Барселоны выгоняют игрока после провала в ЛЧ. Флик против
Боссы Барселоны выгоняют игрока после провала в ЛЧ. Флик против
09.05.2025, 12:47 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем