«Разделил фанатов пополам». В Италии рассказали, как Роме быть с Довбиком

Итальянский журналист Фабрицио Аспри поделился мыслями относительно украинского форварда «Ромы» Артема Довбика.

«Довбик может быть полезным команде в будущем. Это игрок, который разделил болельщиков пополам – есть те, кто хотел бы видеть его еще в игре, и те, кто не хочет. Но я бы оставил его, «Роме» нужен кто-то вроде него», – приводит слова Аспри Il Romanista.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 44 матча, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Сообщалось, что на Довбика появился новый претендент.