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Лига чемпионов
10 мая 2025, 12:54 |
262
0

Известный эксперт дал смелый прогноз на финал Лиги чемпионов

Вячеслав Грозный считает, что судьбу трофея решит серия пенальти

10 мая 2025, 12:54 |
262
0
Известный эксперт дал смелый прогноз на финал Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 31 мая 2025 года, состоится финал Лиги чемпионов УЕФА 2024/25, в котором встретятся парижский «Пари Сен-Жермен» и миланский «Интер».

Поединок примет стадион «Альянц Арена» в Мюнхене, Германия. Начало игры запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился мыслями об этом поединке:

«Сразу хочу оговориться, что до этого поединка, как и до финала Лиги Европы и Лиги конференций, еще есть время. И кто, в каком состоянии, особенно кадровом, подойдет к решающему матчу, тот и будет иметь преимущество.

Это две дисциплинированные команды, которых не интересует контроль мяча. У обоих соперников, как я уже говорил, очень сильная группа атаки. Им важно втянуть соперника в позиционную атаку, а затем перехватить мяч и как пружина выстрелить в контратаке. Первый гол «Интера» в ответном матче с «Барселоной», красноречиво подтверждает, как итальянцы умеют это делать. А «ПСЖ» имеет Витиньо, который мастерски может направлять быструю атаку.

Поэтому, учитывая их сильные стороны, мне почему-то кажется, что в этом противостоянии все решится в серии пенальти».

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Вячеслав Грозный серия пенальти Интер Милан ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Интер
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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