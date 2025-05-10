Мбаппе нашел виновного в проблемах Реала. Имеет идеальное решение
Француз недоволен игрой Винисиуса и хочет больше взаимодействовать с Ардой Гюлером
Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе недоволен игрой бразильского вингера Винисиуса Жуниора и считает его виновным в проблемах команды, сообщает издание Realmadridexclusivo.
По информации источника, 26-летняя суперзвезда считает турецкого хавбека Арду Гюлера идеальным партнером для себя и хочет больше взаимодействовать с ним на поле.
В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 49 матчей на клубном уровне, отметившись 20 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. На счету Арды Гюлера 38 поединков, 5 голов и 9 ассистов в нынешней кампании.
Ранее Хаби Алонсо выбрал Килиана Мбаппе лидером своего мадридского «Реала».
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