Мбаппе нашел виновного в проблемах Реала. Имеет идеальное решение

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе недоволен игрой бразильского вингера Винисиуса Жуниора и считает его виновным в проблемах команды, сообщает издание Realmadridexclusivo.

По информации источника, 26-летняя суперзвезда считает турецкого хавбека Арду Гюлера идеальным партнером для себя и хочет больше взаимодействовать с ним на поле.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 49 матчей на клубном уровне, отметившись 20 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. На счету Арды Гюлера 38 поединков, 5 голов и 9 ассистов в нынешней кампании.

Ранее Хаби Алонсо выбрал Килиана Мбаппе лидером своего мадридского «Реала».