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Испания
10 мая 2025, 13:06 | Обновлено 10 мая 2025, 13:37
775
0

Мбаппе нашел виновного в проблемах Реала. Имеет идеальное решение

Француз недоволен игрой Винисиуса и хочет больше взаимодействовать с Ардой Гюлером

10 мая 2025, 13:06 | Обновлено 10 мая 2025, 13:37
775
0
Мбаппе нашел виновного в проблемах Реала. Имеет идеальное решение
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе недоволен игрой бразильского вингера Винисиуса Жуниора и считает его виновным в проблемах команды, сообщает издание Realmadridexclusivo.

По информации источника, 26-летняя суперзвезда считает турецкого хавбека Арду Гюлера идеальным партнером для себя и хочет больше взаимодействовать с ним на поле.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 49 матчей на клубном уровне, отметившись 20 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. На счету Арды Гюлера 38 поединков, 5 голов и 9 ассистов в нынешней кампании.

Ранее Хаби Алонсо выбрал Килиана Мбаппе лидером своего мадридского «Реала».

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Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Арда Гюлер Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Вус Источник: Realmadridexclusivo
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