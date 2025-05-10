Битва за выживание. Ворскла и Черноморец назвали стартовые составы

10 мая состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся полтавская «Ворскла» и одесский «Черноморец».

Команды сыграют на стадионе имени Бутовского в Полтаве. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

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Наставники команд определились со стартовыми составами на это противостояние.

«Ворскла» набрала 25 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Черноморец» разместился на 16-й позиции, в активе клуба – 18 очков.

Стартовые составы на матч Ворскла – Черноморец:

Ворскла: Исенко, Бацула, Хрипчук, Павлюк, Крупский, Салабай, Скляр, Пердута, Кане, Иеде, Ндукве.

Черноморец: Рудько, Бутко, Скиба, Жаржу, Ракицкий, Раян, Когут, Сигеев, Мустафаев, Хобленко, Попов.