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Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 11:55 | Обновлено 10 мая 2025, 11:56
109
0

Битва за выживание. Ворскла и Черноморец назвали стартовые составы

Матч 28-го тура чемпионата Украины состоится 10 мая в 13:00 по киевскому времени

10 мая 2025, 11:55 | Обновлено 10 мая 2025, 11:56
109
0
Битва за выживание. Ворскла и Черноморец назвали стартовые составы
ФК Ворскла Полтава

10 мая состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся полтавская «Ворскла» и одесский «Черноморец».

Команды сыграют на стадионе имени Бутовского в Полтаве. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Наставники команд определились со стартовыми составами на это противостояние.

«Ворскла» набрала 25 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Черноморец» разместился на 16-й позиции, в активе клуба – 18 очков.

Стартовые составы на матч Ворскла Черноморец:

Ворскла: Исенко, Бацула, Хрипчук, Павлюк, Крупский, Салабай, Скляр, Пердута, Кане, Иеде, Ндукве.

Черноморец: Рудько, Бутко, Скиба, Жаржу, Ракицкий, Раян, Когут, Сигеев, Мустафаев, Хобленко, Попов.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Черноморец Одесса Ворскла - Черноморец стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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