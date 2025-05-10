Чемпион мира по футболу оказался болельщиком теннисистки Евы Лис
Матс Хуммельс был замечен в боксе Евы, внимательно наблюдающий за игрой соотечественницы
У немецкой теннисистки украинского происхождения Евы Лис на престижном турнире WTA 1000 в столице Италии появился именитый поклонник.
Чемпион мира по футболу 2014 года Матс Хуммельс был замечен в боксе Евы, внимательно наблюдающий за игрой соотечественницы.
Немецкий футболист, защищающий цвета итальянского клуба Рома, оказался преданным болельщиком 23-летней теннисистки.
Лис уверенно стартовала на турнире, разгромив в первом раунде японку Моюку Утидзиму – 6:1, 6:0. Во втором раунде Ева уступила 11-й сеяной теннисистке, представляющей Казахстан, Елене Рыбакиной – 6:7 (3:7), 2:6.
Eva Lys & Mats Hummels in Rome pic.twitter.com/2kcgVrFxw7— 🦖 (@RamoFootball) May 8, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жеребьевка финального турнира сильнейших национальных команд состоится 12 мая
Донецкую команду возглавит Арда Туран, наставник Эюпспора