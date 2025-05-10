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WTA
10 мая 2025, 12:14 | Обновлено 10 мая 2025, 12:19
387
0

Чемпион мира по футболу оказался болельщиком теннисистки Евы Лис

Матс Хуммельс был замечен в боксе Евы, внимательно наблюдающий за игрой соотечественницы

10 мая 2025, 12:14 | Обновлено 10 мая 2025, 12:19
387
0
Чемпион мира по футболу оказался болельщиком теннисистки Евы Лис
Getty Images/Global Images Ukraine. Ева Лис

У немецкой теннисистки украинского происхождения Евы Лис на престижном турнире WTA 1000 в столице Италии появился именитый поклонник.

Чемпион мира по футболу 2014 года Матс Хуммельс был замечен в боксе Евы, внимательно наблюдающий за игрой соотечественницы.

Немецкий футболист, защищающий цвета итальянского клуба Рома, оказался преданным болельщиком 23-летней теннисистки.

Лис уверенно стартовала на турнире, разгромив в первом раунде японку Моюку Утидзиму – 6:1, 6:0. Во втором раунде Ева уступила 11-й сеяной теннисистке, представляющей Казахстан, Елене Рыбакиной – 6:7 (3:7), 2:6.

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WTA Рим Ева Лис Матс Хуммельс Моюка Утидзима Елена Рыбакина
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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