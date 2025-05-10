Элина Свитолина – Хейли Баптист. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Поединок 1/16 финала состоится 10 мая и начнется в 15:00 по Киеву
10 мая, в третьем круге престижного турнира в Риме, между собой сыграют Элина Свитолина (WTA 14) и Хейли Баптист (WTA 90).
Встреча начнется в 15:00 по киевскому времени.
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Элина Свитолина
Украинская спортсменка проводит хороший сезон, об этом свидетельствует ее игра и результаты. Неким трамплином для уверенности стала победа на турнире в Руане, там Свитолина подтвердила статус первой сеяной. Логичным продолжением стал и выход в полуфинал Мадрида, там Элина уступила первой ракетке мира.
В Рим спортсменка приехала в отличной форме, а также с воспоминанием о том, что она является двукратным победителем турнира. Здесь украинка стартовала со второго круга, в котором ожидаемо одолела испанку Джессику Бузас Манейро – 6:4, 7:6. Упомянутый матч оказался сложнее, чем предполагалось, в первой партии Свитолиной пришлось отыграться с 1:3, а вот второй украинка вела 4:1, но дело дошло до тай-брейка.
Статистика теннисистки на грунте впечатляет в этом сезоне, 10 побед в 11 матчах, а единственное поражение от лидера мирового рейтинга.
Хейли Баптист
Американскую теннисистку можно считать неплохим середняком мирового тенниса. В этом сезоне Баптист выиграла 16 матчей из 25, если говорить о грунте, здесь 6 побед в 8 противостояниях. Каких-то ярких результатов в текущем сезоне у спортсменки не было, хотя она играет только на топ-турнирах.
В Риме Баптист пришлось начать с квалификации, где она обыграла австралийку Сандерс – 6:0, 7:6, а потом швейцарку Тайхманн – 7:6, 7:5. Не остановилась спортсменка и в основной сетке, где прошла двух «нейтралок», сначала Анну Блинкову – 7:6, 6:4, а потом Людмилу Самсонову – 6:3, 2:6, 6:4, дожать соперницу в последнем матче удалось только с седьмого матчбола.
По цифрам видно, что у американки лучше получается на грунте, хотя предстоящий матч станет для нее серьезной проверкой, ведь предыдущие две соперницы хоть были выше в рейтинге, но находились не в лучшей форме.
Прогноз
Спортсменки сыграют между собой впервые, не удивительно, что Свитолина большой фаворит этой пары. В плане опыта и класса, преимущество на стороне украинской спортсменки. Баптист моложе на 7 лет, хотя не думаю, что Элина уступит в плане выносливости.
Американка успела поймать кураж на этом турнире, жду интересной борьбы¸ предлагаю поставить на тотал больше 19,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,80.
15:00
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