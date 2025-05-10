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Премьер-лига
Ворскла
10.05.2025 13:00 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 10:15 |
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Ворскла – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 28-го тура чемпионата Украины состоится 10 мая в 13:00 по киевскому времени

10 мая 2025, 10:15 |
40
0
Ворскла – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Черноморец Одесса

10 мая состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся полтавская «Ворскла» и одесский «Черноморец».

Команды сыграют на стадионе имени Бутовского в Полтаве. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«Ворскла» набрала 25 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Черноморец» разместился на 16-й позиции, в активе клуба – 18 очков.

Ворскла – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ворскла – Черноморец
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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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