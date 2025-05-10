Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Риме на 10 мая
В субботу в столице Италии выступят три украинские теннисистки
10 мая на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме начнутся матчи 3-го раунда в одиночном разряде и продолжатся поединки первого круга в парном.
В пятницу в столице Италии выступят три украинские теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк и Надежда Киченок.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Риме на 10 мая
WTA 1000 Рим. 1/16 финала, одиночный разряд
PIETRANGELI. 3-й запуск (не ранее 15:00)
Элина Свитолина [16] – Хейли Баптист [Q]
WTA 1000 Рим. 1/16 финала, парный разряд
COURT 4. 2-й запуск (не ранее 14:00)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Мию Като / Алдила Сутджиади
COURT 2. 4-й запуск (не ранее 16:30)
Надежда Киченок / Сюка Аояма – Дарья Касаткина / Пейтон Стернс
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