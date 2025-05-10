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WTA
10 мая 2025, 10:06 |
423
0

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Риме на 10 мая

В субботу в столице Италии выступят три украинские теннисистки

10 мая 2025, 10:06 |
423
0
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Риме на 10 мая
WTA. Элина Свитолина

10 мая на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме начнутся матчи 3-го раунда в одиночном разряде и продолжатся поединки первого круга в парном.

В пятницу в столице Италии выступят три украинские теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк и Надежда Киченок.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Риме на 10 мая

WTA 1000 Рим. 1/16 финала, одиночный разряд

PIETRANGELI. 3-й запуск (не ранее 15:00)

Элина Свитолина [16] – Хейли Баптист [Q]

WTA 1000 Рим. 1/16 финала, парный разряд

COURT 4. 2-й запуск (не ранее 14:00)

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Мию Като / Алдила Сутджиади

COURT 2. 4-й запуск (не ранее 16:30)

Надежда Киченок / Сюка Аояма – Дарья Касаткина / Пейтон Стернс

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расписание WTA Рим Элина Свитолина Хейли Баптист Надежда Киченок Сюко Аояма Мию Като Алдила Сутджиади Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Дарья Касаткина Пейтон Стернс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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