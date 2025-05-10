10 мая на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме начнутся матчи 3-го раунда в одиночном разряде и продолжатся поединки первого круга в парном.

В пятницу в столице Италии выступят три украинские теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк и Надежда Киченок.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Риме на 10 мая

WTA 1000 Рим. 1/16 финала, одиночный разряд

PIETRANGELI. 3-й запуск (не ранее 15:00)

Элина Свитолина [16] – Хейли Баптист [Q]

WTA 1000 Рим. 1/16 финала, парный разряд

COURT 4. 2-й запуск (не ранее 14:00)

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Мию Като / Алдила Сутджиади

COURT 2. 4-й запуск (не ранее 16:30)

Надежда Киченок / Сюка Аояма – Дарья Касаткина / Пейтон Стернс