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Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 10:08 | Обновлено 10 мая 2025, 10:28
67
1

Полузащитник Зари: «Ни мы, ни Шахтер не наиграли на победу»

Владимир Белоцерковец подытожил ничейный матч с дончанами

10 мая 2025, 10:08 | Обновлено 10 мая 2025, 10:28
67
1
Полузащитник Зари: «Ни мы, ни Шахтер не наиграли на победу»
ФК Заря. Владимир Белоцерковец

Программа 28 тура УПЛ по футболу открылась поединком между «Зарей» и «Шахтером», в котором было подписано мирное соглашение – 0:0.

Полузащитник луганчан Владимир Белоцерковец эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кто из участников был ближе к победе и почему «Заре» не удалось воспользоваться тем, что «горняки» играли в меньшинстве с 17 минуты.

«Следует признать, что авторитет действующего чемпиона – «Шахтера» давил психологически даже, когда у «горняков» был изъят легионер Грамма. Оставшись в большинстве, мы не действовали с открытым забралом, хотя наш вождь Младен Бартулович призвал добавить в агрессии у владений гостей.

Но что «Заря» может смело записать себе в актив, так это компактность, надежная подстраховка, цепкость в отборе, что затрудняло сопернику поиск кратчайшего пути к воротам с помощью разрезных передач.

Возможно, луганчанам было бы сложнее, если бы за «Шахтер» играли лидеры – Матвиенко, которого в последнее время используют на позиции опорного полузащитника и креативный Судаков.

По-моему, команды не наиграли на победу, ведь у «горняков» только Кевин однажды создал угрозу, но проиграл дуэль нашему киперу Сапутину, а «Заря» не реализовала два голевых момента. Вот почему участники должны быть довольны, что завоевали по одному очку».

Сейчас футболисты «Зари» занимают седьмое место в УПЛ, набрав 37 пунктов.

Ранее мы сообщали, что голкипер «Зари» Александр Сапутин поделился эмоциями после матча против донецкого «Шахтера».

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Владимир Белоцерковец Заря Луганск инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Заря - Шахтер
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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ivankondrat96
Щоб перемогти треба забити. А ударів що в однієї, що в інщої команди майже не було
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