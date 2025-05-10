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Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 10:33 | Обновлено 10 мая 2025, 11:03
1543
2

У одного из лидеров Украинской Премьер-лиги возникли финансовые трудности

Футболисты «Александрии» имеют задолженности по зарплате

10 мая 2025, 10:33 | Обновлено 10 мая 2025, 11:03
1543
2
У одного из лидеров Украинской Премьер-лиги возникли финансовые трудности
ФК Александрия

Один из лидеров Украинской Премьер-лиги нынешнего сезона – «Александрия» – имеет финансовые трудности и задержки по зарплате. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

Перед началом кампании 2024/25 руководство «горожан» установило размер премий футболистам за каждую победу, ничью, выходы в старте и на замену.

Однако, в клубе не ожидали столь успешного сезона – на данный момент подопечные Ротаня занимают второе место в турнирной таблице. Отставание от лидера («Динамо») составляет пять баллов, но у конкурента за чемпионство сыгран на один матч больше.

Источник сообщил, что в течении сезона бюджет клуба был несколько раз пересмотрен в сторону увеличения. По этой причине задержки по зарплате составляют несколько месяцев.

Несмотря на это, клуб готов выплатить футболистам и тренерам все положенные им финансы, но вопрос заключается в том, когда это будет сделано. Стоит отметить, что в контрактах игроков нет прописанных премий за финиш в тройке сильнейших.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Руслан Ротань Игорь Бурбас финансы зарплаты
Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 2
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Oleksandr
Знову шубу Суркісня занесе щоб хоть щось виграти? Ладно, це ж цілий 3 раз за останні 10 років виграють УПЛ 😅
Граючи у себе на стадіоні, коли Шахтар з 2014 всі матчі на виїзді
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+1
avk2307
бурбас мстит за второе место 
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-2
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