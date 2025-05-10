У одного из лидеров Украинской Премьер-лиги возникли финансовые трудности

Один из лидеров Украинской Премьер-лиги нынешнего сезона – «Александрия» – имеет финансовые трудности и задержки по зарплате. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

Перед началом кампании 2024/25 руководство «горожан» установило размер премий футболистам за каждую победу, ничью, выходы в старте и на замену.

Однако, в клубе не ожидали столь успешного сезона – на данный момент подопечные Ротаня занимают второе место в турнирной таблице. Отставание от лидера («Динамо») составляет пять баллов, но у конкурента за чемпионство сыгран на один матч больше.

Источник сообщил, что в течении сезона бюджет клуба был несколько раз пересмотрен в сторону увеличения. По этой причине задержки по зарплате составляют несколько месяцев.

Несмотря на это, клуб готов выплатить футболистам и тренерам все положенные им финансы, но вопрос заключается в том, когда это будет сделано. Стоит отметить, что в контрактах игроков нет прописанных премий за финиш в тройке сильнейших.