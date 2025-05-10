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10 мая 2025, 02:24 |
76
0

ФОТО. Lamborghini игрока Манчестер Юнайтед конфисковали. Причина

Андре Онана может потерять свою роскошную машину

10 мая 2025, 02:24 |
76
0
ФОТО. Lamborghini игрока Манчестер Юнайтед конфисковали. Причина
Instagram. Андре Онана

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана оказался в неприятной ситуации.

Его Lamborghini Urus стоимостью 350 тысяч фунтов было конфисковано полицией из-за отсутствия страховки.

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Инцидент произошёл в среду утром в Манчестере, когда за рулём был друг Онаны.

Машину увезли на штрафстоянку до выяснения обстоятельств.

У футболиста есть 14 дней, чтобы доказать своё право на автомобиль и наличие страховки, иначе его могут продать или утилизировать.

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фото Андре Онана Манчестер Юнайтед lifestyle автомобиль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Максим Лапченко Источник: The Sun
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