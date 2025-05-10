Другие новости10 мая 2025, 02:24 |
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ФОТО. Lamborghini игрока Манчестер Юнайтед конфисковали. Причина
Андре Онана может потерять свою роскошную машину
10 мая 2025, 02:24 |
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана оказался в неприятной ситуации.
Его Lamborghini Urus стоимостью 350 тысяч фунтов было конфисковано полицией из-за отсутствия страховки.
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Инцидент произошёл в среду утром в Манчестере, когда за рулём был друг Онаны.
Машину увезли на штрафстоянку до выяснения обстоятельств.
У футболиста есть 14 дней, чтобы доказать своё право на автомобиль и наличие страховки, иначе его могут продать или утилизировать.
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