ВИДЕО. Звезда футбола запускает свой футбольный подкаст
Артуро Видаль уже думает, чем займётся после карьеры
Звезда «Коло-Коло» Артуро Видаль запустил собственный YouTube-подкаст, в котором будет беседовать с известными футболистами.
Об этом он сообщил в Instagram. Первым гостем стал его партнер по «Коло-Коло» и сборной Чили Маурисио Исла.
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Исла поделится историями о своей карьере и опыте игры в европейских клубах и сборной Чили.
Он играл в «Ювентусе», «Удинезе», и других клубах, а сейчас выступает за «Коло-Коло».
Вместе с Видалем он дважды выигрывал Копа Америка.
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