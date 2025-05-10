ВИДЕО. Звезда футбола запускает свой футбольный подкаст

Звезда «Коло-Коло» Артуро Видаль запустил собственный YouTube-подкаст, в котором будет беседовать с известными футболистами.

Об этом он сообщил в Instagram. Первым гостем стал его партнер по «Коло-Коло» и сборной Чили Маурисио Исла.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Исла поделится историями о своей карьере и опыте игры в европейских клубах и сборной Чили.

Он играл в «Ювентусе», «Удинезе», и других клубах, а сейчас выступает за «Коло-Коло».

Вместе с Видалем он дважды выигрывал Копа Америка.