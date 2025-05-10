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10 мая 2025, 02:12 |
55
0

ВИДЕО. Звезда футбола запускает свой футбольный подкаст

Артуро Видаль уже думает, чем займётся после карьеры

10 мая 2025, 02:12 |
55
0
ВИДЕО. Звезда футбола запускает свой футбольный подкаст
Getty Images/Global Images Ukraine. Артуро Видаль

Звезда «Коло-Коло» Артуро Видаль запустил собственный YouTube-подкаст, в котором будет беседовать с известными футболистами.

Об этом он сообщил в Instagram. Первым гостем стал его партнер по «Коло-Коло» и сборной Чили Маурисио Исла.

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Исла поделится историями о своей карьере и опыте игры в европейских клубах и сборной Чили.

Он играл в «Ювентусе», «Удинезе», и других клубах, а сейчас выступает за «Коло-Коло».

Вместе с Видалем он дважды выигрывал Копа Америка.

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видео Артуро Видаль lifestyle Коло-Коло Маурисио Исла
Максим Лапченко Источник: Instagram
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