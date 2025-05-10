ФОТО. Месси и Антонела скоро разведутся. Шокирующее предсказание провидицы
Лионель Месси изменяет своей жене, по информации кубинской провидицы
Кубинская провидица и астролог Мьони Виденте предсказала, что Лионель Месси и его жена Антонела Роккуццо скоро разведутся.
Она утверждает, что у Месси роман с другой женщиной, а Антонела скоро начнёт отношения с другим мужчиной.
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Пока не ясно, основаны ли эти предсказания на инсайдерской информации или духовных видениях, но Виденте имеет репутацию точных предсказаний.
Месси и Антонела — одна из самых крепких пар среди знаменитостей, и если предсказания окажутся правдой, это станет настоящей сенсацией.
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