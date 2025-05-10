ФОТО. Месси и Антонела скоро разведутся. Шокирующее предсказание провидицы

Кубинская провидица и астролог Мьони Виденте предсказала, что Лионель Месси и его жена Антонела Роккуццо скоро разведутся.

Она утверждает, что у Месси роман с другой женщиной, а Антонела скоро начнёт отношения с другим мужчиной.

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Пока не ясно, основаны ли эти предсказания на инсайдерской информации или духовных видениях, но Виденте имеет репутацию точных предсказаний.

Месси и Антонела — одна из самых крепких пар среди знаменитостей, и если предсказания окажутся правдой, это станет настоящей сенсацией.