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10 мая 2025, 01:59 |
224
0

ФОТО. Месси и Антонела скоро разведутся. Шокирующее предсказание провидицы

Лионель Месси изменяет своей жене, по информации кубинской провидицы

10 мая 2025, 01:59 |
224
0
ФОТО. Месси и Антонела скоро разведутся. Шокирующее предсказание провидицы
Instagram. Лионель Месси и Антонела Роккуццо

Кубинская провидица и астролог Мьони Виденте предсказала, что Лионель Месси и его жена Антонела Роккуццо скоро разведутся.

Она утверждает, что у Месси роман с другой женщиной, а Антонела скоро начнёт отношения с другим мужчиной.

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Пока не ясно, основаны ли эти предсказания на инсайдерской информации или духовных видениях, но Виденте имеет репутацию точных предсказаний.

Месси и Антонела — одна из самых крепких пар среди знаменитостей, и если предсказания окажутся правдой, это станет настоящей сенсацией.

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Максим Лапченко Источник: La Repubblica
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