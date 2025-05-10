ФОТО. Игрок Барселоны ведет шумный образ жизни. Соседи жалуются

Футболист «Барселоны» Ансу Фати создает проблемы соседям, устраивая шумные вечеринки в своей квартире на чердаке в Барселоне.

Соседи жалуются, что вечеринки начинаются ночью и продолжаются до утра с криками и громкой музыкой.

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Один из соседей вежливо попросил его выключить музыку, но это не помогло.

Полиция несколько раз штрафовала Фати за нарушение тишины, но ситуация не изменилась, и теперь соседи обратились в СМИ.