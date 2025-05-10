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10 мая 2025, 01:47 |
302
0

ФОТО. Игрок Барселоны ведет шумный образ жизни. Соседи жалуются

Ансу Фати полюбил вечеринки

10 мая 2025, 01:47 |
302
0
ФОТО. Игрок Барселоны ведет шумный образ жизни. Соседи жалуются
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Футболист «Барселоны» Ансу Фати создает проблемы соседям, устраивая шумные вечеринки в своей квартире на чердаке в Барселоне.

Соседи жалуются, что вечеринки начинаются ночью и продолжаются до утра с криками и громкой музыкой.

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Один из соседей вежливо попросил его выключить музыку, но это не помогло.

Полиция несколько раз штрафовала Фати за нарушение тишины, но ситуация не изменилась, и теперь соседи обратились в СМИ.

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фото Барселона Ансу Фати lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: ABC
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