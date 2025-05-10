ФОТО. «Дочь чемпиона показала всё!» — модель взорвала Instagram

Жад Лебёф поразила подписчиков откровенными снимками.

33-летняя Жад Лебёф, дочь экс-игрока «Челси» Франка Лебёфа, выложила в Instagram эффектные фото в чёрном наряде с глубоким декольте.

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Кадры с последней фотосессии под открытым небом вызвали бурную реакцию в соцсетях.

Недавно Жад сообщила о расставании с телеведущим Стефаном Родригесом. У них есть четырёхлетний сын.