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10 мая 2025, 01:16 |
115
0

ФОТО. «Дочь чемпиона показала всё!» — модель взорвала Instagram

Жад Лебёф продолжает радовать контентом

10 мая 2025, 01:16 |
115
0
ФОТО. «Дочь чемпиона показала всё!» — модель взорвала Instagram
Instagram. Жад и Франк Лебёф

Жад Лебёф поразила подписчиков откровенными снимками.

33-летняя Жад Лебёф, дочь экс-игрока «Челси» Франка Лебёфа, выложила в Instagram эффектные фото в чёрном наряде с глубоким декольте.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Кадры с последней фотосессии под открытым небом вызвали бурную реакцию в соцсетях.

Недавно Жад сообщила о расставании с телеведущим Стефаном Родригесом. У них есть четырёхлетний сын.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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