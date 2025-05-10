Украина. Премьер лига10 мая 2025, 03:43 | Обновлено 10 мая 2025, 04:14
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Кто обслужит матчи? Назначения судей на уик-энд УПЛ
Определены судейские бригады на матчи 28-го тура Украинской Премьер-лиги
10 мая 2025, 03:43 | Обновлено 10 мая 2025, 04:14
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Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 28-й тур.
Определены судейские бригады на матчи 28-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Поединки 28-го тура продлятся до 12 мая.
УПЛ. 28-й тур
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