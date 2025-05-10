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Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 03:43 | Обновлено 10 мая 2025, 04:14
17
0

Кто обслужит матчи? Назначения судей на уик-энд УПЛ

Определены судейские бригады на матчи 28-го тура Украинской Премьер-лиги

10 мая 2025, 03:43 | Обновлено 10 мая 2025, 04:14
17
0
Кто обслужит матчи? Назначения судей на уик-энд УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 28-й тур.

Определены судейские бригады на матчи 28-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Поединки 28-го тура продлятся до 12 мая.

УПЛ. 28-й тур

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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