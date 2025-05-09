Другие новости09 мая 2025, 23:57 |
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ВИДЕО. Футболисту Черноморца укололи ботокс
Денис Янаков испытал на себе косметическую процедуру
09 мая 2025, 23:57 |
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Кристина Бараненко показала, как сделала ботокс своему мужу, футболисту «Черноморца» Денису Янакову.
Она призналась, что не обошлось без шуток и споров, а на своей странице в Instagram спросила подписчиков: «А ваши мужья колют ботокс?».
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Денис, который является лучшим бомбардиром «Черноморца» в этом сезоне, лайкнул комментарий: «Отыгралась на нём по полной».
Пара поженилась летом 2023 года, а в декабре 2024 года у них родилась дочь Николь.
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