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09 мая 2025, 23:57 |
650
0

ВИДЕО. Футболисту Черноморца укололи ботокс

Денис Янаков испытал на себе косметическую процедуру

09 мая 2025, 23:57 |
650
0
ВИДЕО. Футболисту Черноморца укололи ботокс
Instagram. Денис Янаков

Кристина Бараненко показала, как сделала ботокс своему мужу, футболисту «Черноморца» Денису Янакову.

Она призналась, что не обошлось без шуток и споров, а на своей странице в Instagram спросила подписчиков: «А ваши мужья колют ботокс?».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Денис, который является лучшим бомбардиром «Черноморца» в этом сезоне, лайкнул комментарий: «Отыгралась на нём по полной».

Пара поженилась летом 2023 года, а в декабре 2024 года у них родилась дочь Николь.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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