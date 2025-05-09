Гуцуляк провел юбилейный матч в украинской карьере

Поединок с «Динамо» (0:0) стал 250-м в украинской карьере 27-летнего полузащитника житомирян Алексея Гуцуляка. 219 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 16 – в еврокубках, 10 – в Кубке Украины и 5 – за национальную сборную. На клубном уровне Алексей 104 матча провел за «Карпаты», 76 – за «Днепр-1», 33 – за «Десну» и 32 – за «Полесье».

Дорога в гвардейский «Клуб 250» заняла у Гуцуляка 10 лет 69 дней, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 1 марта 2015 года в гостевом поединке «Карпат» с донецким «Металлургом» (1:1) в УПЛ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ