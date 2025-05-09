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Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 23:38 | Обновлено 09 мая 2025, 23:43
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Гуцуляк провел юбилейный матч в украинской карьере

На высшем уровне 27-летний хавбек житомирян дебютировал 1 марта 2015 года

09 мая 2025, 23:38 | Обновлено 09 мая 2025, 23:43
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Гуцуляк провел юбилейный матч в украинской карьере
ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

Поединок с «Динамо» (0:0) стал 250-м в украинской карьере 27-летнего полузащитника житомирян Алексея Гуцуляка. 219 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 16 – в еврокубках, 10 – в Кубке Украины и 5 – за национальную сборную. На клубном уровне Алексей 104 матча провел за «Карпаты», 76 – за «Днепр-1», 33 – за «Десну» и 32 – за «Полесье».

Дорога в гвардейский «Клуб 250» заняла у Гуцуляка 10 лет 69 дней, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 1 марта 2015 года в гостевом поединке «Карпат» с донецким «Металлургом» (1:1) в УПЛ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Алексей Гуцуляк цифры и факты Полесье Житомир Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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